Manovra 2019 | maxi-emendamento oggi in Senato | a che punto sono i lavori

ECOTASSA 2019 - LE SOGLIE DEFINITIVE IN Manovra/ Ecosconto fino a 6mila euro solo per chi rottama : MANOVRA, accordo sull'ECOTASSA in seno al governo, tagli su reddito di cittadinanza e quota 100. Confermati incentivi alle elettriche

Manovra 2019 - dall'Iva ai tagli sulle pensioni d'oro : tutti i numeri del maxi-emendamento : Con il via libera dell'Ue alla Manovra economica si procede verso la fiducia del maxi-emendamento depositato in commissione Bilancio al Senato. Nelle righe dell'accordo con Bruxelles sono due le ...

Francia : ok Manovra 2019 - deficit a 3 - 2% : ANSA, - PARIGI, 20 DIC - La Francia ha adottato la sua finanziaria per il 2019, profondamente modificata dalle misure annunciate dal presidente Emmanuel Macron per venire incontro alle rivendicazioni ...

Manovra - Di Maio : il 2019 sarà di sicuro l'anno del cambiamento : Roma, 20 dic., askanews, - 'Questa è la lista delle cose che sono entrate nella legge di bilancio che ho letto prima in diretta, fatela vedere a chi ancora è scettico su questo Governo. Sappiate che ...

Manovra 2019 : cosa entra e cosa esce? - : Finanza & Dintorni Oggi leggerete dappertutto di Manovra, Manovra e Manovra. Ma cosa cambia rispetto a quella precedente? cosa ha 'accontentato' Bruxelles? Per tutti.

Manovra - Iva 'sterilizzata' nel 2019 ma aumenti nel 2020 e 2021 : aumenti Iva per 23 miliardi nel 2020 e quasi 29 , 28,75, nel 2021 e nel 2022. Lo prevede l'emendamento del governo che recepisce l'accordo con la Ue sulla Manovra depositato in Senato. Senza ...

Manovra - tutte le novità ma c'è il giallo Tari in bolletta | Iva 'sterilizzata' nel 2019 ma aumenti nel 2020 e 2021 : L'emendamento della Lega è finito nell'occhio del ciclone per le proteste delle associazioni dei consumatori. La proposta, con prima firma del capogruppo dei senatori del Carroccio, Massimiliano Romeo,...

Manovra 2019 - raggiunto accordo con Ue : evitata procedura di infrazione - Sky TG24 - : La Commissione resta però vigile sui conti italiani: a gennaio il giudizio finale. Moscovici: "Vittoria del dialogo". Conte al Senato: "Non abbiamo ceduto sui contenuti". Rivista la crescita del Pil ...

Vitalizi - Regione Lombardia si adegua in anticipo : già approvato il taglio previsto in Manovra. Si parte ad aprile 2019 : Vecchi Vitalizi trasformati in pensioni da ricalcolare in base al sistema contributivo, ovvero in base ai contributi versati in passato da ogni singolo politico. Un emendamento alla legge di Stabilità in discussione in commissione al Senato prevede la novità per tutte le Regioni. E in Lombardia il consiglio regionale ha deciso di adeguarsi in anticipo, votando all’unanimità un emendamento al bilancio 2019-2021 approvato al Pirellone. “La ...

Manovra - accordo con l’Ue. Moscovici : crescita Pil 2019 - Italia ha cambiato stima da 1 - 5% a 1% : Dopo la notizia del raggiunto accordo Roma-Bruxelles sulla maovra, fonti Ue fanno sapere che la Commissione ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia. Moscovici: è la vittoria del dialogo...

Manovra - il Wwf : “Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio 2019 consolidano e estendono la privatizzazione delle spiagge italiane” : Si rafforza e si estende la privatizzazione delle spiagge italiane. Con i due emendamenti al disegno di legge di bilancio 2019, proposti dalla maggioranza in Senato, non solo si consolida la permanenza sino al 2020 di strutture amovibili sui nostri litorali e si prorogano di fatto, per un massimo di 25 anni, le concessioni demaniali degli stabilimenti balneari in spregio alla Direttiva europea sulla concorrenza Bolkenstein (che imporrebbe le ...

Manovra - “previsione di crescita del pil 2019 tagliata dall’1 - 5 all’1%”. Tria da Conte per definire le modifiche al testo : L’intesa con la Commissione europea per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo non è stata ancora trovata. A cinque giorni dall’annuncio che il governo gialloverde ha accettato di rivedere al ribasso il deficit con cui intende finanziare parte della Manovra per il 2019, da Bruxelles non filtra ottimismo. Al momento la legge di Bilancio non figura nell’ordine del giorno della riunione dei commissari Ue in calendario ...

Manovra 2019 - tutte le novità principali - Sky TG24 - : Dopo un vertice a Palazzo Chigi l'esecutivo ha trovato un accordo su tutti i punti principali della legge di bilancio da presentare all'Ue. Reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni restano ...

Manovra - Ue : 'Dialogo con l'Italia sul bilancio 2019 continua' : "Il dialogo fra la Commissione Ue e l'Italia sul bilancio 2019 continua". Lo ha confermato il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, spiegando che "i commissari Dombrovskis e ...