Manchester United | incredibili retroscena su Mourinho | la richiesta dei calciatori e la

Manchester United - Solskjaer si presenta : 'Impossibile dire di no - ho ricevuto consigli da Ferguson' : L'influenza di Sir Alex "Mi ha influenzato in tutto", ha detto Solskjaer nella sua prima conferenza stampa allo United, prima di affrontare il Cardiff nella sfida di sabato, diretta su Sky Sport ...

Manchester United - Solskjaer torna a casa : cioccolato in dono : Che bel gesto di Solskjaer! Appena arrivato al Trafford Training Centre di Carrington, il nuovo allenatore del Manchester United ha deciso di omaggiare una delle figure storiche del mondo Red Devils. ...

Manchester United - scommesse sull’esonero di Mourinho all’interno dello spogliatoio : Sanchez vince 20mila sterline : Manchester United, i calciatori della rosa di Mourinho scommettevano sul suo esonero: 20mila sterline vinte da Sanchez Lo spogliatoio del Manchester United scommetteva sull’esonero di Mourinho. Una notizia davvero clamorosa quella rivelata dal Sun, che dà l’idea di un clima non proprio idilliaco all’interno del club prima dell’addio di Mou. Secondo le indiscrezioni, Alexis Sanchez avrebbe scommesso ...

Calciomercato - il Manchester United bussa in casa Juventus : i dettagli : Manchester United alle prese con una sessione di Calciomercato dalla quale potrebbero arrivare innesti importanti per Ole Gunnar Solskjaer Il Manchester United bussa in casa Juventus per tentare di risollevarsi anche grazie al Calciomercato. Ole Gunnar Solskjaer ha preso il posto di Mourinho in panchina, ma la rosa dei Red Devils costruita dal portoghese ha senz’altro delle lacune molto evidenti. Proprio per questo la società ...

Manchester United - i tabloid raccontano la reazione di Pogba dopo l'esonero di Mourinho : E' una scena di vera e propria esultanza, quella che raccontano i tabloid inglesi riferendo cosa sarebbe successo nello spogliatoio del Manchester United dopo l'esonero di José Mourinho. Su tutti ...

Manchester United - Solskjaer punta un titolarissimo del Napoli : Ole Gunnar Solskjaer, sostituto di José Mourinho sulla panchina del Manchester United, ha individuato nella difesa il reparto che principalmente necessita di rinforzi. Il norvegese, traghettatore fino al termine della stagione, proverà a convincere la dirigenza del club ad accontentarlo sul mercato, da cui spera di ottenere almeno un centrale di livello internazionale. Secondo il Mirror il primo della lista di Solskjaer sarebbe Kalidou ...

Calciomercato Juventus - il Manchester United vorrebbe Douglas Costa a gennaio (RUMORS) : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero si sta muovendo in entrata, dal momento che sta cercando un centrocampista di qualità per rinforzare la linea mediana a disposizione di Massimiliano Allegri. In questi giorni si stanno acCostando vari nomi al club bianconero, come Paul Pogba del Manchester United, Adrien Rabiot del Paris Saint Germain, Isco del Real Madrid e Sergej Milinkovic-Savic della ...

Manchester United - ecco l’obiettivo numero uno per la panchina : È Mauricio Pochettino l’obiettivo numero uno del Manchester United. Il club inglese ha scelto il norvegese Ole Gunnar Solskjaer sostituire fino al termine della stagione l’esonerato José Mourinho ma guarda già alla prossima stagione. E in cima alla lista c’è l’allenatore del Tottenham, come riporta il Telegraph. Portare l’argentino ad Old Trafford potrebbe costare una cifra record, circa 42 milioni di ...

Calcio - chi è Ole Gunnar Solskjaer - il nuovo allenatore del Manchester United : Dopo l’esonero di Jose Mourinho, il Manchester United ha scelto il norvegese Ole Gunnar Solskjaer per guidare la squadra fino al termine della stagione. Se per i non addetti ai lavori il nome del 45enne nato a Kristiansund può apparire del tutto sconosciuto, certamente non è così per coloro che conoscono la storia recente dei Red Devils. Per Solskjaer si tratta infatti di un ritorno a casa, dato che nel club di Manchester ha trascorso ben ...

Manchester United : dopo Mourinho - ecco il 'traghettatore' Solskjaer : Roma - L'eroe della clamorosa rimonta contro il Bayern Monaco chiamato a salvare una stagione alla deriva: dopo 11 anni da calciatore, Ole Gunnar Solskjaer torna all'Old Trafford da tecnico ad interim.

Esonero Mourinho - lo Special One esce allo scoperto : “il Manchester United per me è il passato” : Prime parole dell’allenatore portoghese dopo l’Esonero, nessun commento ma solo tanta voglia di chiudere con il passato E’ finita nella giornata di ieri l’avventura di José Mourinho sulla panchina del Manchester United, il portoghese è stato esonerato per via della pessima situazione di classifica, che vede i ‘Red Devils’ a -19 dalla vetta della Premier League. LaPresse/PA Raggiunto da Sky Sports News, ...

Dopo Mourinho Solskjaer è il traghettatore del Manchester United : L'eroe della clamorosa rimonta contro il Bayern Monaco chiamato a salvare una stagione alla deriva: Dopo 11 anni da calciatore, Ole Gunnar Solskjaer torna all'Old Trafford da tecnico ad interim. ...

Manchester United - il post su Mourinho potrebbe costare caro a Pogba : Poco dopo l’ufficialità del licenziamento di Josè Mourinho, il post pubblicato su Instagram da Paul Pogba potrebbe costare caro al francese. Stando a quanto riporta la stampa britannica, il Manchester United sarebbe pronto a multare il giocatore che pochi minuti dopo l’annuncio dell’esonero del portoghese ha postato una sua foto con un ghigno corredata dalla scritta: “metteteci voi le parole”. Il discusso post ...

Manchester United - post-Mourinho : i bookie si sbilanciano : Sono ore caldissime in casa Manchester United, ribaltone con l’esonero di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese paga il sesto posto in classifica e il – 19 rispetto al Liverpool, in vetta alla Premier ma anche e soprattutto per il rapporto difficilissimo con lo spogliatoio. Continua la caccia al successore dello Special One e la prima scelta per i bookmaker – riferisce l’angenzia Agimeg – è Antonio Conte: la ...