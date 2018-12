Mamma si getta nel Tevere Sparite le gemelle di 4 mesi

Firenze - incendio in casa : Mamma salva i bimbi gettandosi fra le fiamme - gravissima : Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la 40enne, resasi conto di quanto avvenuto, sarebbe entrata nella stanza dei figli di 8 e 10 anni per ben due volte, portando via prima uno e poi l’altro figlio a costo della sua stessa vita. Ora ha ustioni su oltre il 90 % del corpo ed è gravissima . I due figli hanno ustioni sul 50% del corpo e sono ricoverati con prognosi riservata.Continua a leggere

Usa - orrore in casa : Mamma uccide il figlio di 5 anni - lo decapita e lo getta nel bidone : La scoperta shock da parte del padre del piccolo e marito della donna che, rientrato a casa, non ha visto il figlio e si è messo a cercarlo. Il bambino era stato avvolto in una busta di plastica nera e gettato nel bidone della spazzatura in garage. La donna, arrestata, soffre di una grave depressione che l'aveva spinta anche al suicidio.Continua a leggere