Maltempo : Veneto - 6 mln di euro ai Comuni colpiti (2) : (AdnKronos) - “A fronte di una ricognizione che ha individuato danni per 1.769.189.177,00 euro – conclude Zaia – questi lavori sono solo una piccola parte, ma hanno comunque contribuito a riportare in una condizione accettabile la vita delle popolazioni coinvolte. Adesso ci aspetta il periodo della

Maltempo Veneto : da Sgv 1.000 euro a Santo Stefano di Cadore : Un piccolo gesto di solidarietà e l’impegno a tenere accesi i riflettori sulla ricostruzione della provincia bellunese. In questo modo il Sindacato dei giornalisti del Veneto (Sgv) ha voluto testimoniare la propria vicinanza alle comunità colpite dal Maltempo a fine ottobre, “adottando” Santo Stefano di Cadore (Belluno). Il primo passo è stata la consegna, oggi, di un contributo simbolico di mille euro nelle mani della sindaca ...

Maltempo : in Veneto dichiarato stato di attenzione per neve : Venezia, 19 dic. (AdnKronos) - In riferimento alle previsioni meteo emesse da Arpav, che indicano “probabili deboli nevicate sulle zone montane fino ai fondovalle prealpini con possibili accumuli al suolo di qualche centimetro”, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione V

Maltempo : “13 milioni di metri cubi di legname a terra tra Trentino - Veneto - e Friuli Venezia Giulia” : I presidenti dei Consigli regionali di Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto si sono incontrati per discutere dell’emergenza legno determinata dall’ondata di Maltempo di fine ottobre. “I danni provocati dal Maltempo di fine ottobre sono oggi quantificabili in circa 13 milioni di metri cubi di legname a terra tra Trentino, Veneto, e Friuli Venezia Giulia: un dato che rischia di portare ad un tracollo del valore del ...

Maltempo Veneto : H-Farm converte i regali di Natale alla montagna : L’incubatore H-Farm ha deciso di trasformare l’importo normalmente destinato ai regali di Natale a clienti e dipendenti in offerte per la montagna veneta colpita dagli eventi meteorici del 29 ottobre. Il corrispettivo sarà consegnato alla Regione Veneto. L'articolo Maltempo Veneto: H-Farm converte i regali di Natale alla montagna sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Friuli Venezia Giulia - emergenza alberi : il presidente Zanin incontra i colleghi di Veneto e Trentino : Domani il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, insieme con il collega del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, parteciperà a Trento all’incontro organizzato nella sede del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino Alto Adige dal presidente Roberto Paccher per delineare delle politiche condivise per superare l’emergenza legname creatasi in seguito all’ondata di ...

Maltempo Veneto : “Oltre 160 cantieri aperti subito dopo l’evento calamitoso” di fine ottobre : “Oltre 160 cantieri aperti subito dopo l’evento calamitoso, appena le condizioni meteo lo hanno consentito, per un importo di circa 30 milioni di euro, grazie a Veneto Strade, Genio Civile regionale e Servizi Forestali attivatisi con grande prontezza. Quindici milioni di euro destinati agli impianti a fune, messi a disposizione dal collega Federico Caner, permettendo così alla stagione turistica invernale di iniziare senza particolari ...

Maltempo : Regione Veneto proroga stop alla caccia fino al 10 febbraio : Venezia, 14 dic. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, con proprio decreto, ha vietato la caccia sino al 10 febbraio, termine della stagione venatoria, nelle aree del Bellunese, del Vicentino e del Trevigiano ancora interessate da rimozione di schianti boschivi, frane o cantier

Maltempo Veneto : danni per 1 - 76 milioni di euro : L’ondata di Maltempo eccezionale che ha colpito tra ottobre e novembre il Veneto, in particolare la montagna bellunese, ha provocato danni per un miliardo e 769 milioni di euro: è la somma della ricognizione effettuata dalla Regione ed inviata dal commissario delegato Luca Zaia a Ue, Protezione Civile e ai ministeri in primis quello dell’agricoltura. Alla Ue – spiega una nota – sarà richiesta, dal Dipartimento della ...

Maltempo Veneto : task force per l’Altopiano Asiago - abete spezzato spostato alla sala Cciaa Treviso : Un aiuto concreto per la montagna vicentina devastata dall’uragano di fine ottobre: con il progetto denominato “#adottaunalbero” presentato oggi nella sede provinciale, la Coldiretti Vicenza non vuole lanciare uno spot, ma intende farsi parte attiva di un’iniziativa che si propone di far rivivere le aree dell’Altopiano di Asiago. Un impegno che sara’ possibile grazie a una task force di esperti e soggetti che ...

Maltempo - Protezione Civile : le donazioni al numero solidale destinate ad un unico progetto da realizzare in Veneto : Le promesse di donazioni pari a 739.934,00 euro, raccolte attraverso il numero solidale, attivato in occasione dell’eccezionale ondata di Maltempo che ha interessato il nostro il nostro paese nei mesi di ottobre e novembre, saranno destinate ad un unico progetto da realizzare nella Regione Veneto. Questa l’unanime decisione delle Regioni colpite dagli eventi calamitosi, condivisa ieri durante una riunione presieduta dal Capo Dipartimento della ...

Maltempo : in Veneto revocato stato attenzione per neve e gelate : Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha revocato lo stato di attenzione per neve e gelate emesso ieri con validità fino a sabato mattina. Il Meteo Vene