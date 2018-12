Mahmood a Sanremo 2019 | è il vincitore della seconda serata di Sanremo Giovani

Mahmood : con Gioventù bruciata a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) : Mahmood è uno degli artisti in primo piano di Sanremo Giovani 2018, conosciuto grazie alla sua particolare dote di cantante e autore. Non è un volto sconosciuto: lo ricordiamo infatti sei anni fa ad X Factor e nelle Nuove Proposte del 2016. In questa nuova occasione lo troveremo invece con il brano principe del suo primo EP, appunto Gioventù bruciata. Prima di assistere alla sua nuova esibizione, conosciamolo meglio: chi è Mahmood? Leggi ...