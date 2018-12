Mafia | Palermo | confisca da 40 milioni euro a eredi Brancato 2

Mafia : Palermo - confisca da 40 milioni euro a eredi Brancato : Palermo , 21 dic. (AdnKronos) - Beni per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro sono stati confisca ti dalla Guardia di Finanza di Palermo agli eredi di Ezio Brancato , l'ex funzionario della Regione Sicilia "che aveva effettuato nel corso degli anni investimenti in alcune imprese palermitan

Lotta alla Mafia - Gabrielli domani a Palermo per la firma del protocollo : Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e il capo della Polizia, Franco Gabrielli , firmeranno, domani , alle ore 15, nella sala degli specchi di Palazzo d'Orleans, a Palermo , un "...

I pupi raccontano la Mafia - successo a Palermo per la storia di Lia Pipitone : Ad assistere ai due spettacoli gli studenti della scuola Media Evemero. Ad organizzare l'associazione Magica Milazzo guidata da Claudia Bruno. I pupi hanno interpretato i peggiori mafiosi della ...

Racket a Palermo - la storia di Daniele : “Ho denunciato la Mafia - ho perso tutto e sono solo” : Ha combattuto contro la sua paura più grande chiamata Cosa nostra. Ha realizzato il suo sogno di aprire un bar-ristorante a Palermo con tanti sacrifici, ma ha fatto i conti con la mafia e affrontato un processo che l'ha portato a far condannare i suoi estorsori. Oggi il ragazzo è impegnato in prima linea nella lotta contro la mafia. Dopo essere stato più volte minacciato ha denunciato il Racket ma è rimasto solo, in preda alla ...