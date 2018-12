M5S:opposizioni misero fiducia Italicum

: Manovra, slitta il maxi-emendamento e le opposizioni insorgono. Pd: “Occupiamo l’Aula”. M5s: “Solo problemi tecnici” - fattoquotidiano : Manovra, slitta il maxi-emendamento e le opposizioni insorgono. Pd: “Occupiamo l’Aula”. M5s: “Solo problemi tecnici” - petergomezblog : Sondaggi La7, la trattativa con l’Ue non nuoce al governo: per Swg Lega e M5s valgono il 59%. Calano le opposizioni… - Mau326844 : RT @AngeloTani: “La maggioranza è nel pallone più totale, il Senato è paralizzato, il maxi emendamento non è mai arrivato. Ora arriverà for… -

"In questi giorni abbiamo sentito molte accuse, si è parlato di 'unicum, ma ho scoperto che nel 2016 la Manovra è arrivata in Aula con nessun voto in commissione. Parliamo di due anni fa".Così il presidente del gruppo M5S in Senato, Patuanelli, intervenendo in Aula. "Dopodiché -ha aggiunto-, nel 2014... dopo ore di rimandi venne posta laalle 19 e votata una Manovra alle 5 di mattina... beh, la capigruppo si riunì alle 7 per calendarizzare l'".E:"Caporetto? Questa è una grande vittoria politica della maggioranza"(Di venerdì 21 dicembre 2018)