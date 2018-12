ilfattoquotidiano

: M5s, Sibilia a Berlusconi: “Se arriveranno offerte ai nostri, andremo in procura” - erregi69 : M5s, Sibilia a Berlusconi: “Se arriveranno offerte ai nostri, andremo in procura” - AqtrOfficial : C'è qualcuno che sa tradurre dall'Italiano al 5 stelle? Carlo Sibilia sembra avere seri problemi di comprensione d… - AngelaLetizia11 : RT @FIMCislStampa: #UnoValeUno #Parenzo a proposito di #fakenews Sibilia #M5s cita Draghi, ma dice l’esatto contrario di quello che dice il… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Dopo l’avvertimento del vicepremier Luigi Di Maio, arriva anche quello del sottosegretario al Viminale, Carlo: “Se dovessero arrivare ‘’ a qualcuno dei, non esiteremo ad andare in procura per denunciare questa indecenza”. Il destinatario è Silvioe la sua chiacchierata “operazione scoiattolo“, lanciata secondo le cronache dal leader di Forza Italia durante il brindisi di Natale con i suoi senatori: avvicinare gli scontenti e i delusi del Movimento 5 stelle e preparare il terreno per quando il Governo gialloverde finirà la sua corsa.“L’epoca del mercato delle vacche è finita”, diceall’Adnkronos. “Adico una cosa molto semplice: giù le mani daiparlamentari, no al ‘mercato di riparazione’ del fantacalcio a gennaio”. “Chi fa parte del M5S crede ...