M5s | fuga da Luigi Di Maio al Senato | lasciano Gregorio De Falco e Paola Nugnes

M5s - dopo la manovra scatta la fuga grillina verso la Lega : altri 20 mollano Di Maio : Il Movimento Cinque Stelle rischia il dissanguamento per emorragia di deputati e senatori nei prossimi mesi. Pochi giorni fa, il Corriere della sera raccontava di almeno 30 grillini pronti a mandare ...

Matteo Salvini - la fuga dei parlamentari dal M5s verso il centrodestra : cifre impressionanti : Non mancano però i giovani deputati alla prima legislatura, gente che fuori da Montecitorio non ha un vero e proprio lavoro e che quindi sogna un rilancio in politica, naturalmente ben pagato.

FINANZA E POLITICA/ Meno Pil e fuga di capitali - gli effetti delle liti M5s-Lega - IlSussidiario.net : La versione definitiva della Legge di bilancio non sembra vicina. E i dissidi tra Lega e M5s non aiutano l'economia italiana a risollevarsi

La previsione di Mara Carfagna : 'Il M5s è come una prigione - come Dall'Osso altri in fuga' : L'attuale vicepresidente della Camera, la forzista Mara Carfagna, è stata intervistata da Francesca Angeli sulle colonne de Il Giornale per rivelare alcuni retroscena a proposito dell'approdo in Forza Italia da parte dell'ex pentastellato Matteo Dall'Osso, parlamentare affetto da disabilità. A questo proposito, l'ex ministro per le Pari opportunità ha spiegato che per tanti grillini il Movimento 5 Stelle è diventato una prigione e, di ...

Mara Carfagna bombarda Luigi Di Maio : M5s - non solo Matteo Dall'Osso in fuga : Non solo Matteo Dall'Osso , l'ormai ex grillino disabile passato in Forza Italia poiché si è sentito tradito dal M5s. La valanga, infatti, potrebbe ingrossarsi. Lo conferma Mara Carfagna , che afferma:...

Torino - consiglio approva mozione No Tav. La Lega vota contro e il consigliere Ricca : “Fuga in avanti del M5s” : L’approvazione della mozione “No Tav” da parte del consiglio comunale di Torino ha provocato reazioni differenti tra i consiglieri dei due gruppi che governano il paese. Per la capogruppo pentastellata Valentina Sganga quella di oggi “è una grande vittoria”, il leghista Fabrizio Ricca, che in aula ha votato contro, la considera come “una fuga in avanti del M5S”. Non sembra cambiare il parere degli attivisti No Tav che si sono radunati fuori dal ...

Gli operai votano Lega-M5s fuga dal Pd - che piace ai 'garantiti' : Il Pd a Roma, nelle ultime elezioni del 4 marzo, ha clamorosamente spopolato ai Parioli - noto quartiere bene della Capitale - e ha fatto flop in periferia. Questo dato, all'alba delle consultazioni politiche, aveva corroborato la convinzione di molti secondo i quali il Partito Democratico ha smesso ormai da tempo di essere considerato di "Sinistra" nei bacini elettorali in cui invece una volta spopolava il PCI, e invece sia ...

Elezioni in Trentino - vince Fugatti. Lega primo partito - M5s non decolla : Il Trentino e l'Alto Adige consegnano a Matteo Salvini un pacchetto di consensi da spendere in chiave governo, ma anche in Europa. È il risultato delle Elezioni provinciali. «Vuol...