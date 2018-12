M5S critica aumento strisce blu a Ragusa

Quando Lega e M5S criticavano “gli aumenti di tasse nascosti nelle clausole di salvaguardia” : Al di là dell'opinione che un elettore o lettore può avere della manovra, c'è sicuramente un elemento che merita di essere riportato alla memoria dei tanti smemorati governativi che ora fingono di non ricordare: questo ricorso alle clausole di salvaguardia e ai potenziali aumenti di tassazione nascosti tra le pieghe delle manovre è sempre stato ampiamente criticato sia dalla Lega che dal Movimento 5 Stelle,Continua a leggere

Di Maio padre - anche l’anima critica del M5S difende il vicepremier. Nugnes : “Non deve riferire in Aula” : Luigi Di Maio inizialmente previsto ad un convegno al Senato sull’economia circolare, è costretto a disertare. Tra i presenti c’è Paola Nugnes e la senatrice M5S dice la sua circa la vicenda sollevata da le Iene sugli affari della famiglia del leader pentastellato “Se un imprenditore deve essere indagato per sospetti sulla sua attività, questo deve essere fatte nelle sedi opportune, con tranquillità. Credo che qualunque volta venga ...

J Ax : 'Favorevole alla liberalizzazione delle armi' - poi critica la Lega di Salvini e M5S : Tra i pochi artisti italiani mainstream che non si fanno problemi a parlare di politica è impossibile non annoverare J Ax, al secolo Alessandro Aleotti. Il rapper e cantante milanese infatti negli ultimi anni non ha mai nascosto la sua preoccupazione per l'ascesa politica della Lega 2.0, quella del post-Maroni, guidata da Matteo Salvini. Allo stesso tempo però l'ex socio di Fedez, nello stesso periodo, ha lasciato spesso e volentieri intendere ...

Rifiuti - scontro Lega-M5S. Salvini a Di Battista : “Lo invidio - mi critica da spiagge del Guatemala” : Continua lo scontro tra M5s e Lega sul tema dei Rifiuti e degli inceneritori. Di Maio ribadisce che la questione non è nel contratto di governo, ma secondo Salvini si scontra con la realtà. Il leader leghista risponde anche ad Alessandro Di Battista: "invidio profondamente Di Battista che mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala".Continua a leggere

Il capogruppo M5S di Palermo critica Di Maio per gli insulti ai giornalisti e viene 'silurato' : E attaccare così un'intera categoria che è formata, come tutte le altre, e come del resto il mondo intero, di individui, più o meno, corretti e leali e non...'. In un post sul profilo Facebook del ...

Capogruppo M5S di Palermo critica Di Maio sui giornalisti e viene sostituito : "Io epurato" : Aveva criticato Di Maio e Di Battista per gli attacchi fatti ai giornalisti dopo l'assoluzione di Virginia Raggi. È passato meno di un giorno e Ugo Forello, Capogruppo M5s in Consiglio comunale a Palermo, ha scoperto, in maniera del tutto singolare, di essere stato sostituito. "La sostituzione era già in programma", si difende il Movimento 5 Stelle locale, ma Forello ha il dubbio che le cose non stiano proprio così e su ...

Quando Di Maio e M5S criticavano i governi che chiedevano la fiducia per zittire i dissidenti : Il ricorso alla fiducia per approvare i decreti governativi è sempre stato osteggiato dal Movimento 5 Stelle tanto che nella scorsa legislatura, in più di un'occasione, i pentastellati criticarono l'approccio dei governi Letta, Renzi e Gentiloni proprio per questo motivo. Sorge spontanea una domanda: che differenza c'é tra il Movimento 5 Stelle governativo che accetta di porre la questione di fiducia sul decreto sicurezza per far contento ...

M5S Veneto - assemblea “autoconvocata” critica la linea su Pedemontana e governo con Lega. Consigliere 5 stelle li filma : Si definiscono semplicemente gli “autoconvocati” del Movimento 5 stelle in Veneto. Un’ottantina di persone si sono incontrate a Salzano, in provincia di Venezia, per un’assemblea durante la quale è stata contestata la linea ufficiale M5s. Sotto accusa sia la linea nazionale che quella locale, partendo innanzitutto dalla Pedemontana Veneta, la superstrada a pagamento che attraverserà le province di Vicenza e Treviso, contro cui il M5s ...

M5S - Filippo Attili - il videomaker di Renzi - criticato e poi riassunto a Palazzo Chigi : Confermato nel ruolo di videomaker ufficiale della presidenza del Consiglio, Filippo Attili , l'uomo che Luigi Di Maio voleva licenziare . Il fotografo di Renzi percepirà uno stipendio annuo di 37mila ...