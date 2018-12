M5S all' Ars | ´Armao | critico col governo nazionale? Guardi in casa sua | dove c' è il

La "vecchia" sinistra che spinge per un'alleanza con il M5S : Il Pd alleato dei 5 Stelle ? Sembra fantapolitica, ma non lo è. Basta raccogliere le recenti dichiarazioni di alcuni dei più importanti esponenti dem e di ciò che rimane della sinistra. Zingaretti , ...

Costi della politica : sorpresa - la gestione alla Camera del M5S è superiore a quella della Boldrini : Dieci milioni e quattrocentomila euro di risparmio per il bilancio Camera il prossimo anno, il progetto di bilancio approvato dall’ufficio di presidenza prevede una riduzione rispetto alla spesa 2018 - più alta per via delle elezioni - ma il dato singolare è che il costo di Montecitorio nell’era M5s risulta comunque superiore, anche se di poco, a q...

Ncc bloccano Roma : bruciate bandiere M5S/ Autisti contro la Bolkestein : 'No alla nuova legge' : Bolkestein, Ncc in piazza a Roma: vigile rischia linciaggio. Ultime notizie, bruciate bandiere M5s: i motivi della protesta, nel mirino anche i tassisti.

M5S boccia emendamento Pittoni soldi alle scuole paritarie : Ogni volta che si tocca l’argomento delle scuole paritarie e della necessità di incrementare i fondi a disposizione esplode la polemica tra i docenti. All’interno della legge di bilancio in via di approvazione fino a ieri sera si trovava un emendamento che aumentava di 150 milioni di euro i contributi alle scuole paritarie. La notizia aveva scatenato la rivolta dei docenti della scuola statale pubblica che avevano preso ...

Napoli - M5S all'attacco di de Magistris : 'Deleghe ai consiglieri? Abominio' : 'L'assegnazione di deleghe a consiglieri è un abominio giuridico e politico e noi le impugneremo il giorno dopo perché un consigliere ha un ruolo di controllo e di indirizzo e pertanto non può avere ...

Sondaggio Youtrend - Italia fuori dall'Unione europea : la mazzata per Lega e M5S : Il Sondaggio di Youtrend per Il confine , su Sky Tg24, certifica e chiarisce i motivi della resa del governo sulla manovra. Il braccio di ferro con l' Unione europea sarebbe stato controproducente sia ...

Governo - 20 grillini pronti a passare alla Lega/ Esponenti M5S affascinati dal Carroccio : cambio di casacca? : Governo, 20 grillini pronti a passare alla Lega. Indiscrezione de Il Giornale: alcuni Esponenti M5s affascinati dal Carroccio, cambio di casacca in vista?

F35 - il sottosegretario alla Difesa Tofalo (M5S) : “Tecnologia ottima - non possiamo rinunciarvi. In Italia se ne parla in maniera distorta” : “In Italia, in questi anni, se n’è parlato in maniera distorta. Il programma F-35, che ormai è avanti e c’è da oltre 20 anni, a differenza di quanto spesso qualcuno ha detto, è un aereo che ha un’ottima tecnologia, forse la migliore al mondo in questo momento”. Parola del sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, esponente del M5s. Che proprio sugli F-35, durante il convegno alla Camera dal titolo Difesa ...

La virata M5S (anche) sugli F-35. Il sottosegretario Tofalo : "Non possiamo rinunciare alla sua tecnologia" : All'incontro "Difesa collettiva: le figure di vertice" al ministero della Difesa dopo oltre un'ora e mezza di dibattito con il presidente della Camera Roberto Fico, la ministra Elisabetta Trenta, il presidente della Scuola superiore della magistratura Gaetano Silvestri, il capo di Stato maggio della Difesa Enzo Vecciarelli, il sottosegretario Angelo Tofalo si fa scappare una frase che rivela una visione molto lontana da quanto il suo Movimento ...

Fi - Toti : “Berlusconi? Non si candidi alle Europee”. E boccia ‘operazione scoiattolo’ contro M5S : “Trasformismo dannoso” : “E’ una sua scelta, ma onestamente io consiglierei a Berlusconi di non candidarsi alle Europee”. Mentre Silvio Berlusconi prepara il suo ritorno come candidato e lancia “l’operazione scoiattolo” per conquistare i parlamentari M5s, nel caos Forza Italia interviene il presidente della Liguria Giovanni Toti. E addirittura arriva a dire che sarebbe meglio che l’ex Cavaliere non si presentasse alle elezioni ...

M5S-Lega - rinviare scelte su Global Compact. Sì dell'Aula alla mozione : ... questa é la traduzione di Global Compact: siccome l'immigrazione é una problematica Globale per forza dobbiamo sederci al tavolo con tutti Paesi del mondo, specie quelli da cui partono i migranti, ...

L’aggressione alla deputata del M5S Mara Lapia è un giallo : 5 testimoni la smentiscono : È giallo sull'effettiva dinamica della presunta aggressione alla deputata M5S Mara Lapia. Secondo Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera, ci sarebbero ben cinque testimoni che, interrogati dalla polizia, smentirebbero la versione dei fatti dell'onorevole pentastellata sostenendo che sarebbe stata in realtà lei a scatenare la rissa, fingendo in seguito uno svenimento per avvalorare la tesi dell'aggressione.Continua a leggere

Senatore M5S non crede alla Xylella - sposta la residenza parlamentare per salvare l'ulivo dall'abbattimento : "Giù le mani dall' ulivo di Cisternino!". E' questa la battaglia di Lello Ciampolillo , Senatore pugliese del Movimento 5 stelle, che per evitare l'abbattimento di un ulivo malato di Xylella ha ...

Senatore M5S non crede alla Xylella - sposta la residenza per salvare l'ulivo che doveva essere abbattuto : Per beceri scopi politici, contro le prove fornite dalla scienza ed esponendo a rischio distruzione il più ampio parco di ulivi monumentali al mondo, siamo costretti ad assistere a questa commedia ...