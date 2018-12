Loredana Lecciso | Natale con Al Bano e i miei due figli a Cellino San Marco Romina

Loredana Lecciso : “Al Bano vorrebbe passare le feste con me e Romina Power ma…”Leggi la sua intervista : “Al Bano e Romina sono la coppia dell’anno secondo il settimanale ‘Oggi’? Assolutamente sì, sono una coppia artisticamente bellissima che io ho sostenuto sin dalla mia infanzia: mio padre mi faceva ascoltare sia Beethoven... L'articolo Loredana Lecciso: “Al Bano vorrebbe passare le feste con me e Romina Power ma…”Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Loredana Lecciso : Natale con Al Bano. Romina? ‘Sarebbe la benvenuta’ : “Al Bano e Romina la coppia dell’anno secondo il settimanale ‘Oggi’? Assolutamente sì, sono una coppia artisticamente bellissima che io ho sostenuto sin dalla mia infanzia: mio padre mi faceva ascoltare sia Beethoven sia la loro musica leggera…”. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Loredana Lecciso ha commentato l’ultima copertina di Oggi, che dedica la prima pagina alla storica coppia. Passerà ...

Loredana Lecciso : "Pronta a fare il regalo di Natale a Romina Power" : L'ex di Al Bano parla della storica rivale in amore: "Al Bano vorrebbe passare le feste con tutte e due, ma dubito che...

Loredana Lecciso adora la cucina pugliese : Biondissima e riservata, Loredana Lecciso , solitamente lontana dalla movida si è invece presentata a sorpresa da 'Cuochi e Pescatori del Salento' un nuovo ristorante nato ad Ostiense nel cuore della ...

Loredana Lecciso ha un nuovo lavoro : ecco che fa adesso : Loredana Lecciso? Ha un nuovo lavoro. Sissignori, la ex compagna di Al Bano, showgirl pugliese 46enne, ne ha parlato nel corso di un’intervista concessa al settimanale nuovo, a cui ha raccontato di essersi lanciata nella nuova avventura anche grazie al sostegno del cantante di Cellino San Marco. Di cosa si occupa oggi? Crea profumi. La sua linea si chiama Lory72 e sarà presto in commercio. Al momento è composta solamente da due fragranze per ...

Loredana Lecciso - appoggiata da Al Bano Carrisi - ha creato la sua linea di profumi. Leggi per saperne di più : Loredana Lecciso, 46 anni, ha un nuovo lavoro: ha creato una sua linea di profumi. La bionda lo rivela durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Loredana Lecciso ha creato una linea di profumi Ha... L'articolo Loredana Lecciso, appoggiata da Al Bano Carrisi, ha creato la sua linea di profumi. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Al Bano Carrisi ancora vicino a Loredana Lecciso : la confessione che farà impazzire Romina Power : Chiusa la storia d'amore con Al Bano Carrisi , Loredana Lecciso ha deciso di dedicare anima e corpo alla realizzazione della sua carriera professionale. In particolare, il sogno della bionda showgirl, ...

Loredana Lecciso : "Al Bano? Resteremo sempre uniti" : Loredana Lecciso si è, da qualche tempo, lanciata in una nuova avventura professionale come imprenditrice lanciando, come confessato al settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, una linea di profumi, Lory72, e ricevendo l'approvazione dell'ex compagno Al Bano: Albano mi è stato molto vicino in questa fase delicatissima fatta di scelte. L’idea dei profumi è nata un anno fa, quando stavamo ancora insieme. Albano mi ha dato consigli ...

Loredana Lecciso nuovo lavoro : “Ho una linea di profumi - Albano mi è stato vicino” : Albano e Loredana Lecciso news: nuovo lavoro per la showgirl pugliese nuovo progetto professionale per Loredana Lecciso. La showgirl pugliese ha lanciato sul mercato una linea di profumi: Lory72. Al momento l’ex compagna di Albano ha prodotto solo due fragranze femminili, che portano i nomi delle figlie Jasmine e Brigitta. Quest’ultima è la primogenita che […] L'articolo Loredana Lecciso nuovo lavoro: “Ho una linea di ...

Loredana Lecciso - la foto dell'ex moglie di Al Bano con Rossella Brescia : cosa c'è dietro : Si sono ritrovate in un ristorante salentino a Roma le due pugliesi Loredana Lecciso e Rossella Brescia. In una foto pubblicata sui social, l'ex moglie di Al Bano Carrisi ha commentato: 'Aria di ...

Domenica Live oggi non va in onda - ecco perché/ Nel Rewind Loredana Lecciso - Al Bano Carrisi e Laura Freddi : Domenica Live oggi non va in onda, ecco perché: al suo posto la fiction Tv 'Ultimo' con Raoul Bova e la versione 'Rewind' dalle 17.20 fino alle 18.45.

Loredana Lecciso a Natale non chiudo la porta a nessuno : Ospite al programma “Storie Italiane” condotto da Eleonora Daniele Loredana Lecciso dichiara: «La mia priorità è che i miei figli trascorrano questo giorno insieme al papà e alla mamma. Non sarò certo io a chiudere la porta in faccia a nessuno, tanto meno il giorno di Natale». Lo ha detto in merito alla recente intervista nella quale Al Bano ha affermato di voler trascorrere il Natale con tutta la sua famiglia, coinvolgendo quindi anche l’ex ...

Loredana Lecciso a Storie Italiane : "Passerò il Natale con Al Bano e i miei figli". E apre a Romina... : "Sarebbe un miracolo se Loredana e Romina volessero festeggiare Natale con me", diceva Al Bano solo pochi giorni fa. Loredana, che di cognome fa Lecciso, ha già raccolto l'invito: lei ci sarà. Lo ha confermato questa mattina nel corso di Storie Italiane su Rai 1. "I miei bambini passeranno il Natale con il papà e la mamma: non c'è cosa più bella per una famiglia che trascorrerlo insieme", ha detto la biondissima showgirl. Romina ancora ...

Loredana Lecciso : ‘Natale con Al Bano e Romina? I miei desideri sono altri’ : “La mia priorità è che i miei figli trascorrano questo giorno insieme al papà e alla mamma. Non sarò certo io a chiudere la porta in faccia a nessuno, tanto meno il giorno di Natale“. Loredana Lecciso, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, risponde alla recente intervista nella quale Al Bano ha affermato di voler trascorrere il Natale con tutta la sua famiglia, coinvolgendo quindi anche l’ex moglie Romina ...