Londra | in acquisto Royal Mail

Londra : in acquisto Centrica : Seduta decisamente positiva per Centrica , che tratta in rialzo del 2,24%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Centrica rispetto all'...

Londra : in acquisto Pearson : Rialzo per Pearson , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,05%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Pearson ...

Londra : in acquisto Nmc Health : Ottima performance per Nmc Health , che scambia in rialzo del 2,84%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Nmc ...

Londra : in acquisto Melrose Industries Plc Ords : Brillante rialzo per Melrose Industries Plc Ords , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,58%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , ...

Londra : in acquisto Ocado : Brilla Ocado , che passa di mano con un aumento del 2,14%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ocado evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò ...