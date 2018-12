Lodi | il Comune si adegua alla decisione del tribunale | modificato il regolamento per

Il Comune leghista di Lodi "piegato" dal Tribunale - bimbi extracomunitari non più discriminati in mensa : Il Comune di Lodi ha cancellato le modifiche al regolamento che rendevano più difficile ai cittadini extra comunitari di accedere ai servizi agevolati, come la mensa. L'amministrazione guidata dal sindaco leghista Sara Casanova si adegua alla decisione del Tribunale di Milano."Con una votazione terminata all'alba di stamattina (alle 4.55) il Consiglio Comunale di Lodi ha dato adempimento all'ordine del Tribunale di Milano e azzerato le ...

Simone Uggetti - l’ex sindaco Pd di Lodi condannato a 10 mesi di carcere. E dovrà risarcire Comune che non si era costituito : Era il 3 maggio 2016 quando l’allora sindaco di Lodi, Simone Ugetti, eletto con il Partito democratico, veniva travolto dall’inchiesta sugli appalti per la gestione delle piscine comunali rompendo la tradizione di solide giunte di centrosinistra che dal 1995 in poi governavano ininterrottamente la città. A due anni e mezzo di distanza, il giudice Lorenza Pasquinelli ha condannato a dieci mesi di carcere e 300 euro di multa l’ex primo ...

A Lodi nuove linee guida del Comune : più facile la mensa per i bimbi : Le attese linee guida che consentiranno una più agevole applicazione del regolamento del Comune di Lodi sull'accesso agevolato ai sevizi scolastici 'accessori', come mensa e scuolabus sono realtà. La giunta guidata dal sindaco leghista Sara Casanova si è riunita oggi per l'approvazione. E la delibera è immediatamente eseguibile, "vista l'urgenza della definizione delle ...