LIVE Snowboardcross | Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA | Omar Visintin in finale!

oasport

: #Snowboard, segui il LIVE e la DIRETTA della tappa di #Cervinia con #Moioli a caccia della vittoria - sportface2016 : #Snowboard, segui il LIVE e la DIRETTA della tappa di #Cervinia con #Moioli a caccia della vittoria - OA_Sport : #snowboard LIVE – Seguite con noi la DIRETTA della gara di snowboardcross di Cervinia, prima tappa stagionale della… - zazoomnews : LIVE Snowboardcross Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA: Michela Moioli difende lo scettro di regina uomini pe… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Buongiorno e benvenuti alladella gara didi, prima tappa delladel-2019. Tanta attesa per questo opening stagionale, in cui ritroveremo in azione tutti i più forti atleti del circuito, tra cui anche la nostra Michela Moioli. La 23enne bergamasca, dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang e la sfera di cristallo, è pronta a confermarsi subito regina. Il secondo tempo ottenuto nelle qualificazioni, dietro alla francese Nelly Moenne Loccoz, è un chiaro segnale in questa direzione. In gara ci saranno poi anche Raffaella Brutto, Sofia Belingheri e Francesca Gallina. In campo maschile il favorito sarà invece il francese Pierre Vaultier, mentre la punta azzurra sarà, anche lui pronto ad essere subito protagonista. Proveranno a ben figurare anche il veterano Emanuel Perathoner, nono in qualifica, Lorenzo ...