LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | James e compagni

oasport

: LIVE L'Olimpia ad Atene - JakieBuzzi : LIVE L'Olimpia ad Atene - zazoomblog : LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket Eurolega 2019 in DIRETTA: serve l’impresa in Grecia per arginare la crisi… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Buonasera e benvenuti alladi, sfida valevole per la quattordicesima giornata dell’2018-di. Trasferta molto complicata per la formazione allenata da Simone Pianigiani, in una sfida da considerarsi in tutto e per tutto uno scontro diretto in ottica playoff. Mikestanno attraversando un periodo complicato e, dopo un’ottima partenza, hanno trovato cinque sconfitte consecutive (l’ultima due giorni fa, in casa contro il Bayern Monaco). Un successo questa sera sarebbe fondamentale per rilanciarsi con rinnovata fiducia alla caccia di un posto tra le prime otto squadre d’Europa.Situazione molto complicata anche in casa del. L’ultima sconfitta contro il Real Madrid è costata la panchina al tecnico spagnolo Xavi Pascual e, secondo le ultime notizie, la proprietà avrebbe ...