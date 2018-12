Lipofilling | cellule staminali espanse valida alternativa alle protesi al seno

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Ottenere il materiale di partenza è semplice, niente cicatrici e tempi di recupero ridotti: quando si tratta di migliorare il décolleté i buoni motivi per ricorrere alnon mancano. Purtroppo l’elevato riassorbimento del grasso iniettato può ridurre il volume raggiunto dopo l’intervento, ma oggi una metodica basata sulleottenute dal tessuto adiposo (adipose-derived stem cells, ADSC) permette di ottenere risultati duraturi, presentandosi comeal: ad anni di distanza il volume raggiunto non diminuisce, anzi, può aumentare. Le prime prove dei vantaggi delle ADSC arrivano dal 16mo Convegno Annuale IFATS (International Federation for Adipose Therapeutics and Science) di Las Vegas. Risonanze magnetiche condotte 4 anni dopo l’iniezione di ADSC autologhe, analizzate con la supervisione del direttore medico di ...