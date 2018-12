L' indice del settore alimentare italiano si muove verso il basso | -2 | 14%

Effervescente l'indice delle società High Tech italiane - +2 - 28% - : Slancio per il comparto tecnologico a Milano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'indice tecnologico dell'Area Euro. Il FTSE Italia Technology avvia a quota 44.936 con un ...

Seduta molto negativa per l'indice del settore telecomunicazioni - -1 - 58% - - borsa Piazza Affari : in discesa Telecom Italia : Rosso per il comparto Telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto la giornata a ...

Usa - superindice cresciuto più del previsto a novembre : L'indice che incorpora diversi aspetti dell'economia statunitense - tra cui licenze edilizie, aspettative di consumo, ore lavorative - non era sceso sotto quota 0 da maggio 2016. Ricevi aggiornamenti ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 20/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Seduta drammatica per il principale indice di Francoforte , che si posiziona a 10.600 con una discesa dell'1,54%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 20/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del principale indice della Borsa di Milano , con un ribasso dell'1,90%, portandosi a 18.582. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Giappone : indice attività industriali salito del 2 - 3% annuo : Secondo quanto reso noto dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, l'indice delle attività industriali del Giappone è salito in ottobre dell'1,9% su base mensile rettificata, dopo il precedente declino dell'1,0%, rivisto al ribasso ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 19/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il principale indice di Francoforte , portandosi a 10.805. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 19/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Spicca il volo il principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 18.947, con un aumento dell'1,62%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 19/12/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Peggiora la performance del principale indice di Mosca , con un ribasso dello 0,25%, portandosi a 2.344,42. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 19/12/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si muove verso il basso il principale indice di Atene , che si posiziona a 622,99 con una discesa dello 0,37%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 619,...

Si muove in territorio positivo l'indice delle aziende sanitarie - +1 - 63% - - giornata euforica per Amplifon : Molto positiva la giornata per il comparto sanitario italiano , che sorpassa il comparto sanitario dell'Area Euro in lieve salita, con un guadagno di 3 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 712. ...

In flessione l'indice delle società High Tech italiane - -1 - 29% - - scambi al ribasso per Exprivia : Giornata in scivolata per il comparto tecnologico a Milano , che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 46.

Exploit dell'indice dei titoli bancari in Italia - +2 - 28% - - si concentrano gli acquisti su Banca Carige : Si muove a passi da gigante il comparto Bancario a Piazza Affari che fa anche meglio dell' indice Bancario europeo , con un guadagno di 179,1 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 7.

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 18/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il principale indice della Borsa di Milano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 18.754. Operativamente le attese propendono per la ...