Leonardo | oggi il primo volo del Jet d' addestramento basico-avanzato M- 345 HET

finanza.lastampa

: La mappa del 9: 500 anni dalla morte di Leonardo, 90 dal Crac, 50 dall'uomo sulla Luna, 30 dal Muro di Berlino e da… - massimosideri : La mappa del 9: 500 anni dalla morte di Leonardo, 90 dal Crac, 50 dall'uomo sulla Luna, 30 dal Muro di Berlino e da… - StefanoSomma79 : RT @gregalegi: Oggi ha volato il primo addestratore #M345 della preserie di cinque commissionata a #leonardo da #AeronauticaMilitare - massimosideri : RT @massimosideri: La mappa del 9: 500 anni dalla morte di Leonardo, 90 dal Crac, 50 dall'uomo sulla Luna, 30 dal Muro di Berlino e dal www… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Dall'aeroporto di Venegono Superiore, in provincia di Varese,, in data 21 dicembre 2018, ha spiccato per la prima volta ililvelidi serie del jet da...