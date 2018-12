Le migliori serie tv del 2018

I migliori siti e servizi per vedere Serie TV in streaming : Negli ultimi da anni, le Serie TV, stanno acquisendo sempre maggiore successo, grazie all’impegno e agli investimenti che i grossi produttori stanno dedicando a questo fenomeno. Siamo abituati a vedere Serie Tv sempre più belle e avvincenti uscire ogni anno, in nuove capitoli o completamente nuove, non solo straniere ma anche italiane. Il modo di […] I migliori siti e servizi per vedere Serie TV in streaming

I migliori personaggi delle serie tv nel 2018 : Miriam "Midge" Maisel - The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)Retsuko - Aggretsuko (Netflix)Lila Cerullo - L'amica geniale (Rai, Hbo, Tim Vision)Todd Chavez - Bojack Horseman (Netflix)Rebecca Bunch - Crazy Ex-girlfriend (Cw)Martino Rametta - Skam Italia (Tim Vision)Ambrose Spellman - Le terrificanti avventure di Sabrina (Netflix)Earnest "Earn" Marks - Atlanta (Fx)Debbie Eagan - Glow (Netflix)Villanelle - Killing Eve (Bbc)Se le serie tv ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della decima giornata di Serie A : Murilo super - Kaká una sentenza : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il decimo turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019, penultimo del girone d’andata. Andiamo ad indicare quali sono stati i migliori azzurri che si sono messi particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Murilo FERREIRA (ACQUA&SAPONE UNIGROSS) – Senza ombra di dubbio è lui il simbolo dell’Acqua&Sapone Unigross nel rotondo successo ...

Basket femminile - le migliori italiane della 10a giornata di Serie A1. Jasmine Keys e il blocco di Venezia fanno la differenza : Tra conferme e ritorni di fiamma: la decima giornata di Serie A1 2018-2019 racconta varie storie italiane nell’arco dei suoi sei incontri, passando da chi è ormai in pianta stabile nel giro della Nazionale a giocatrici di comprovata esperienza che ancora sanno di poter dire la loro. Partiamo, in questo caso, da Jasmine Keys: la ventunenne di Vicenza, già nel giro delle Nazionali giovanili e poi entrata anche nel cerchio delle scelte di ...

Pallanuoto - i migliori italiani della decima giornata di Serie A1. Gitto ed Astarita i volti nuovi : La decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto non ha detto nulla di nuovo per quanto riguarda le primissime posizioni della classifica, con Brescia, Pro Recco e Sport Management in fuga. Risalgono Florentia, Ortigia e Quinto, con i liguri bravi a fermare il Posillipo. Andiamo a scoprire chi sono stati i migliori italiani visti in acqua sabato. Stefano Luongo (Sport Management): cala il poker nella netta affermazione dei Mastini sul Bogliasco, ...

Calcio femminile - le migliori italiane della decima giornata di Serie A : Girelli-Cernoia tandem vincente - Bonetti creatività al potere : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS): Devastante: questo l’aggettivo per definire la punta bianconera. Due inzuccate e due gol di pregevole fattura che hanno permesso alla ...

Volley - serie A1 femminile 2018-2019. Le migliori italiane della decima giornata. Olivotto e Bonifacio : che centrali! Egonu e De Gennaro : azzurre d’assalto : Nel weekend si è disputata la decima giornata della serie A1 2018-2019 della serie A1 femminile.Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA Egonu: È sempre lei la finalizzatrice numero uno di Novara che supera nettamente Chieri e viaggia senza sussulti in vetta all classifica. Realizza 16 punti, con il solito stratosferico 63% in attacco, a cui aggiunge 3 muri. Multitasking. ALESSIA GENNARI Che numeri per ...

Basket - i migliori italiani della 10a giornata di Serie A. Aradori e Ruzzier i migliori in una giornata con pochi acuti : La decima giornata di Serie A 2018-2019 è stata piuttosto avara di soddisfazioni per i colori italiani. Due sono stati coloro che hanno realmente deciso la partita, mentre un terzo, pur risultando protagonista, l’ha persa. Per Pietro Aradori l’appuntamento con il novero degli italiani dalle migliori performance è ormai un classico: per il giocatore della Segafredo Virtus Bologna i punti realizzati sono 16 con 4/7 da tre, i rimbalzi ...

Calcio - i migliori italiani della 16°a giornata di Serie A. Domenico Berardi trascina il Sassuolo - Quagliarella non perde il vizio del gol : La sedicesima giornata di Serie A ci ha lasciato molti gol, emozioni ed una capolista solitaria, che risponde al nome della Juventus, capace di sconfiggere il Torino del derby della Mole. Buone anche le prestazioni degli italiani, che hanno lanciato molti segnali al commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le migliori prestazioni dei calciatori del Bel Paese nella nostra top-3. 3 – ...

Dopo le coppe europee - torna la Serie A : le migliori Quote di William Hill per la 16ª giornata : Archiviata la tre giorni di qualificazioni alle coppe europee, si riparte domani con il campionato di Serie A. In Europa i risultati delle italiane hanno suscitato ben poche gioie: se le sconfitte di Lazio, Roma e Juventus sono state quasi indolori, ben altro peso hanno avuto la débâcle del Napoli e il pareggio dell’Inter, entrambe escluse dalla Champions e declassate in Europa League, competizione che il Milan ha dovuto abbandonare in ...

Le migliori nuove serie tv del 2018 : L'amica geniale (Rai/Tim Vision)Hill House (Netflix)Kidding (Sky Atlantic)Killing Eve (Tim Vision)Il miracolo (Sky Atlantic)Sharp Objects (Sky Atlantic)The Romanoffs (Amazon Prime Video)Succession (Sky Atlantic)The Terror (Amazon Prime Video)Wild Wild Country (Netflix)Pose (inedita)In un panorama seriale sempre più esteso diventa sempre più difficile individuare quali sono i picchi più alti del 2018 in mezzo a produzioni italiane e ...

Basket - le migliori italiane della 9a giornata di Serie A1. Stefania Trimboli alla miglior gara in carriera - bene anche Giulia Natali e le nazionali : Nelle sei partite della nona giornata di Serie A1 2018-2019 si è visto un ampio segno lasciato da più di una giocatrice italiana. Accanto alle protagoniste usuali, che sono quelle che giocano più spesso in Nazionale, ce ne sono alcune meno attese o comunque già in rampa di lancio nelle selezioni azzurre giovanili. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. La miglior giocatrice del turno è senz’altro Stefania Trimboli. Non ingannino, nella ...