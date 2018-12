Le condanne al clan Spada e il crollo della Borsa americana per lo shutdown

Sono state confermate in appello le condanne a sette membri del cosiddetto “clan degli Spada” : La corte d’appello di Roma ha confermato le condanne a sette persone del cosiddetto “clan degli Spada”, un gruppo criminale attivo soprattutto a Ostia, nel Lazio. In totale, le condanne ammontano a 50 anni di carcere, e riguardano episodi di

Ostia - 7 condanne in appello a clan Spada per racket delle case popolari : “Metodo mafioso”. Urla contro i giudici : “Buffoni” : Si è chiuso con la conferma delle sette condanne per oltre 50 anni di carcere comminate in primo grado il processo d’appello legato al cosiddetto racket delle case popolari del clan Spada di Ostia. Gli imputati rispondevano, a vario titolo, di minacce, violenze, sfratti forzati da alloggi popolari e una gambizzazione. Il tutto aggravato dal metodo mafioso, riconosciuto dai giudici, con cui il gruppo teneva sotto scacco un pezzo di litorale ...

Ostia - maxi inchiesta Spada : prime 3 condanne - per giudice è clan di mafia : Quella del clan Spada, a Ostia, è un'associazione di tipo mafioso. La sentenza, prima nel suo genere, arriva dal gup del tribunale di Roma che giudica con rito abbreviato tre dei 32 arrestati nel maxi ...

condanne per mafia al clan Spada di Ostia - è la prima volta : Condannati a 10 anni e 8 mesi e a 9 anni di carcere, per associazione a delinquere di stampo mafioso. Per la prima volta il tribunale di Roma attribuisce il reato disciplinato dall'articolo 416 bis a tre membri del clan Spada di Ostia. Il gup Claudio Cappiello, ha accolto le richieste del pubblico ministero Mario Palazzi, ha condannato Massimiliano Spada, Massimo Massimiani detto Lelli e Claudio Galatioto. Per i primi due la pena più ...

