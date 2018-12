L’avvocato risponde | 21 12 | due quesiti sul Personale ATA

scuolainforma

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Ecco altre due domande dei nostri lettori con le relative risposte attraverso la rubrica settimanale “L‘avvocato” del 21/12. Ricordiamo che i legali Esposito e Santonicola si rendono disponibili a pubblicare, di settimana in settimana, due risposte aipiù frequenti, giunti con sms whatsapp al numero 3661828489.Le domande di oggi riguardano: il ricorso per ottenere il riconoscimento delle quote di riserva ai volontari delle Forze Armate nelle Graduatorie ATA di III Fascia e un ricorso rivolto alATA che ha prestato servizio nelle scuole paritarie che ha ottenuto un punteggio dimezzato rispetto a quello derivante da coloro che hanno svolto lo stesso servizio nelle scuole statali.La domande di questa settimana: l’Avvocatodel 21/12 1) RICORSO PER IL “RICONOSCIMENTO DELLE QUOTE DI RISERVA AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE NELLE GRADUATORIE ...