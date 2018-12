L' amica geniale | a marzo partiranno le nuove riprese della serie

L’amica geniale in dvd in edicola dopo il trionfo in tv - a marzo 2019 le riprese della seconda stagione : dopo il record d'ascolti della prima stagione, in attesa della seconda che sarà girata già a partire dai prossimi mesi, chi vorrà potrà collezionare e rivedere L'Amica Geniale in dvd, oltre che in streaming su Raiplay fino al 2 gennaio 2019. Dal 19 dicembre, ogni mercoledì per 8 settimane con il quotidiano LaRepubblica, è in edicola un dvd per ciascun episodio della serie di Saverio Costanzo, che si è appena conclusa con dati trionfali su ...