L’acconciatura delle feste | lo chignon spettinato

dilei

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Sfoggiato sia nelle serate di gala sia in quelle “in famiglia” dalle cognate più seguite d’Inghilterra, Meghan Markle e Kate Middleton, loè unaacconciature più traversali che si conoscano poiché è perfetto per le twenties, le thirties e per le fourties, e perfino per le donne più mature come l’iconica Brigitte Bardot. C’è chi lo preferisce basso, chi alto, chie chi liscio e tirato. Per leil trend è il look, ideale per non lavare i capelli tutti i giorni e cambiare costantemente acconciatura. Ecco qualche consiglio per realizzarlo.voluminoso e messy Munisciti di elastici, di uno spray fissante e di forcine e inizia a pettinare i capelli con una spazzola a maglie larghe. Poi cotona i capelli con un pettine a maglie sottili per avere maggior volume. Realizza una coda alta con un semplice elastico e ...