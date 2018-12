La voce della Politica Cifarelli su progetto scolastico progettazione itinerari turistici

La voce della Politica Forestazione : ultimo incontro del 2018 - conferenza stampa 28/12 : L'assessore regionale alle Politiche Agricole e Forestali, Luca Braia - dopo la riunione di ieri per il monitoraggio dell'avanzamento delle attività - ha convocato un incontro con i giornalisti per ...

La voce della Politica Dolore e cordoglio per la scomparsa di un amico dei lucani nel mondo A.Masini : ...lucana sviluppatosi in forme continue di disponibilità e sensibilità nel tenere vivo il legame con la terra natìa ma soprattutto garantire forme di testimonianza in ogni parte del mondo, - prosegue ...

La voce della Politica Vertenza Ferrosud - Fim e Uilm : 'Al peggio non c'è mai fine' : Apprendiamo con stupore, rammarico e indignazione che si continua a perseverare con falsita a disprezzo dei lavoratori della Ferrosud. Stamattina il rappresentante della FIOM-CGIL, con lo scopo unico ...

La voce della Politica Cifarelli a Di Maio : certezze per i Lavoratori socialmente utili : L'assessore in una nota inviata al ministro del Lavoro ha chiesto il suo intervento per emendare gli stringenti vincoli assunzionali e le limitazioni del turn-over, ostacoli alla stabilizzazione L'...

La voce della Politica Braia : economia circolare e green economy nel binomio agricoltura-industria : ... Luca Braia intervenendo per un saluto agli studenti e alle studentesse dell'Its Agrario "Gaetano Briganti" di Matera, dove si è tenuto il convegno "Agricoltura e Industria: ponte tra economia, ...

Lutto per la Banda Bassotti : muore Angelo “Sigaro” Conti - voce della band : A soli 62 anni e travolto da una malattia che l'ha portato via troppo velocemente, muore Angelo "Sigaro" Conti della banda Bassotti, la combat-rock band romana che milita nel sociale e nella musica dai primi anni '80. Lo hanno annunciato i compagni di avventura con un post sulla pagina Facebook pubblicato ieri alle 19:35. In allegato un messaggio breve ma profondo: «Chi lotta non sarà mai schiavo. Ciao Sigaro». I membri della banda Bassotti ...

La voce della Politica Patriciello su dichiarazione universale diritti dell'uomo : ...l'occasione per riflettere sull'importanza della sua approvazione e su quanto sia opportuno intensificare gli sforzi per promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo in tutti i Paesi del mondo, con ...

La voce della Politica Agricoltura : ecco le novità previste dalla legge di bilancio : Il fenomeno dei micro-birrifici artigianali nel nostro Paese, infatti, rappresenta un importante elemento di vivacità dell'economia di qualità". Con la legge di bilancio, poi, è stata prevista la ...

La voce della Politica Legambiente : 'Ente Parco Appennino Lucano verso il commissariamento' : Con soddisfazione apprendiamo da organi di stampa che il Ministro dell'Ambiente avrebbe finalmente proceduto all'azzeramento dell'attuale governance del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano. Sarebbe ...

La voce della Politica Il Comune di Garaguso perde 450.000 euro : Ne avevamo parlato qualche mese fa mediante un comunicato stampa in cui si riportava l'espressione di un quotidiano locale che definiva "asini" i 47 Comuni lucani esclusi dall'intervento regionale per ...

Addio a Caterina Dell'Erba Nan - voce della poesia pietrese : Lutto per la scomparsa di Caterina Dell'Erba Nan Ultimo saluto a Pietra Ligure per Caterina Dell'Erba Nan , mancata all'età di 89 anni. Fine poetessa impegnata nella riscoperta del patrimonio ...

La voce della Politica Venti milioni di euro per il Fondo "Microcredito" : L'aumento dell'inclusione attiva dei soggetti svantaggiati, attraverso il rafforzamento dell'economia sociale, rappresenta un modello di sviluppo in grado coniugare la dimensione economica ed ...