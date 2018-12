La vera identità che serve a Napoli

Carta d’identità elettronica : dopo 20 anni soltanto uno su dieci ce l’ha. E i comuni dicono : “Arriverà - più poi che prima” : In tasca ce l’ha un italiano su dieci, non di più. Per gli altri, serviranno altri sette anni. Con l’operazione “reddito di cittadinanza” si torna a parlare, non senza polemiche, di tessere e ?di ?chip, ?di tempi, procedure e costi di emissione. In tema di digitalizzazione dei servizi al cittadino l’Italia vanta un precedente più che ?ingombrante, da Guinness dei Primati: la Carta di identità elettronica, questa semi sconosciuta da un quarto di ...