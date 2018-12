La tregua impossibile in Yemen che condanna alla catastrofe 14 milioni di persone

huffingtonpost

(Di venerdì 21 dicembre 2018) In tanti avevano scommesso che il cessate il fuoco intra i ribelli Houthi e l'esercitoita, sostenuto dcoalizione militare a guida saudita, potesse reggere. E invece proprio le forze armate di Riad e dei suoi alleati, che tanto avevano spinto (a parole) per i colloqui di pace in Svezia, hanno infranto laraggiunta il 15 dicembre bombardando, la scorsa notte, una base aerea delle milizie antigovernative a Sanaa.Secondo Al Arabiya, l'obiettivo era la postazione del gruppo sciita vicino all'aeroporto internazionale della capitale. Durante l'operazione, che ha causato decine di vittime tra gli houthi che possono contare sull'appoggio dell'Iran, sono stati distrutti anche un lanciarazzi e un drone.L'impegno a rispettare i termini dell'accordo sottoscritto da entrambe le parti è stato mantenuto per qualche giorno, dando la possibilità di tirare il ...