La Tesla è elettrica ma lei non lo sa e prova a fare benzina

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Una volta accadeva spesso di mettere il diesel al posto della, o anche il contrario, con svariati fastidi conseguenti e danni per il motore. Poi i costruttori hanno modificato l'ingresso del tubo di rifornimento e questo errore non è più possibile. Ma succede be altro: la ragazza che vedete nel video, per esempio, hato arifornimento diin unaModel S. Peccato cheMotors produca solo ed esclusivamente auto elettriche! Forse la Model S non è sua, qualcuno gliel'avrà prestata, e non lo sapeva. Ma la scena di cui si è resa protagonista - prontamente filmata da dei ragazzi in un'altra auto - è davvero esilarante.Ci troviamo con tutta probabilità in California, visto l'abbigliamento leggero della ragazza, in una stazione di rifornimento. C'è unaModel S grigio chiaro parcheggiata vicino alla pompa dellae una donna che tenta per oltre ...