La Tari potrebbe essere introdotta nella bolletta dell' energia elettrica

Blastingnews

: La Tari potrebbe essere inserita nella bolletta Enel: l'obiettivo è la lotta all'evasione - - NSigaro : La Tari potrebbe essere inserita nella bolletta Enel: l'obiettivo è la lotta all'evasione - - valteroma : RT @LoGnorante: Qualcuno di buon cuore potrebbe spiegare, ad uno Gnorante come me, che differenza fa, per uno che paga sempre ed onestament… - fabcostantini : Monreale. Dal 2019 la TARI si potrebbe pagare nella bolletta della luce - FiloDiretto -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) La Lega ha presentato un emendamento alla manovra che prevede l'inserimento, la tassa sui rifiuti,a luce, esattamente come ha fatto il governo Renzi per il canone Rai. Questo ha suscitato la protesta di varie associazioni di consumatori. Ogni bimestre la'elettricitàavere un incremento di circa 50 euro. Questo emendamento interessa 67 Comunia Sicilia, i cui sindaci si dimostrano favorevoli.Federconsumatori ha catalogato questo emendamento come impensabile' Un emendamentoa Legaintrodurre la, la tassa sui rifiuti,in sei rate, come è avvenuto per il canone Rai durante il Governo Renzi. L'idea è quella di contrastare l'evasione sulla tassa dei rifiuti, dato che il rischio per chi non paga luce è quello di rimanere il buio, ma questo provvedimento ha immediatamente ...