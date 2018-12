La polemica delle opposizioni | non si discute | Parlamento esautorato

Pallone d'oro - polemica sul voto 'fantasma' delle Comore : il giornalista non esiste : Pochi giorni fa il mondo ha celebrato la conquista del Pallone d'oro da parte di Luka Modric. Il centrocampista del Real Madrid, primo croato della storia a conseguire questo premio, ha spodestato dal trono sia Messi ...

Nina Moric/ Nuova polemica con Fabrizio Corona? Il look per Chiambretti - #CR4 - La Repubblica delle Donne - - IlSussidiario.net : Nina Moric torna in tv ospite a #CR4 La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti su Rete 4. Nuova polemica con Fabrizio Corona?

La tv delle ragazze - polemica per lo sketch di Angela Finocchiaro sugli uomini "pezzi di merd@" (VIDEO) : "Ci aspettiamo che la signora Finocchiaro chieda innanzitutto scusa fornendo le dovute spiegazioni, cosa che chiediamo in ogni caso alla Società Concessionaria per sapere anche se e quali provvedimenti disciplinari verranno adottati nei suoi confronti. Il servizio pubblico radiotelevisivo non può e non deve essere questo". Così il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, segretario della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai alla ...

[La polemica] La rivolta anti Governo delle signore con le borse firmate e dei Parioli. È la rabbia dei ricchi contro la periferia che è ... : E allora eccola, la piazza delle signore di Torino, con i quarantamila cammellati dei sindacati ben nascosti dietro il volto garbato di sette belle signore della buona borghesia torinese, architette, ...

Roma - forti raffiche di vento abbattono gli alberi. polemica per la chiusura delle scuole. Critiche di Pd e Fi : Poca pioggia e nessun allagamento questa mattina a Roma, risparmiata dai temporali che si stanno abbattendo su tutta la penisola. A far preoccupare sono state soprattutto le forti raffiche di vento che hanno fatto cadere numerosi alberi, creando vari disagi. In via precauzionale ieri la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, aveva chiuso le scuole. Una gestione dell’ondata di maltempo che ha dato luogo a polemiche, soprattutto ...

Taglio delle pensioni ai perseguitati razziali - è polemica : Nel decreto fiscale è prevista una riduzione del fondo per i pensionati di guerra, a 80 anni dalle leggi razziali. Insorgono l'Unione delle Comunità Ebraiche e altre associazioni. Il sottosegretario Castelli: «Gli assegni delle pensioni non saranno toccate»

Taglio delle pensioni ai perseguitati razziali - è polemica : Malgrado le precisazioni del viceministro all'Economia Laura Castelli, M5S,, che ha cercato di gettare acqua sul fuoco delle polemiche. «Smentiamo in modo categorico che sia stato tolto anche solo un ...

Maltempo - Borrelli : “Non si può fare polemica sul numero delle allerte - anche con quelle gialle si può morire” : “Il numero delle allerte non è governabile, non si può fare polemica sul numero delle allerte perché con allerte anche gialle si può morire e abbiamo visto quello che è accaduto al Raganello“: lo ha dichiarato oggi a Rimini il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. “Quello che conta è aiutare i sindaci per diramare l’allerta e far arrivare ai cittadini l’informazione che serve per mettere in ...