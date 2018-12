La nuova Lexus ES Hybrid pronta al debutto sul mercato italiano

nuova Lexus ES Hybrid - la raffinata berlina ibrida sbarca in Italia [FOTO e PREZZO] : La Lexus ES Hybrid sarà l’unica berlina premium sul mercato Italiano offerta esclusivamente in versione ibrida elettrificata Self Charging Hybrid Si aprono gli ordini della Nuova Lexus ES Hybrid, la berlina Lexus più venduta al mondo giunta alla settima generazione, che ha registrato oltre 2 milioni di unità vendute a livello globale dal 1989, da oggi sarà introdotta per la prima volta anche sul mercato Italiano. La Nuova Lexus ES Hybrid ...