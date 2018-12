La meglio gioventù e la peggio politica | due copertine per il nuovo numero de L' Espresso

La meglio gioventù del cinema sul palco : premiati attori e registi : cinema, danza e musica in mix effervescente per la serata che ha registrato il tutto esaurito al teatro di Lungotevere Vittorio Gassman. Applausi e tanto entusiasmo sul palcoscenico e fra il pubblico ...

Serie A - predestinati : è vero talento? Scegliamo la meglio gioventù : Sono una delle promesse, in qualche caso più di una promessa, del nostro campionato: gli under 23. Per celebrarli e

"Silvia - la nostra meglio gioventù" : il tweet di Claudio Marchisio sulla volontaria rapita in Kenya : L'ex giocatore della Juve parla della 22enne milanese sequestrata il 21 novembre: "Il suo esempio vola alto sopra la tristezza dei pidocchi che la criticano, ti aspettiamo presto"

La meglio gioventù azzurra nata all'alba del terzo millennio : Tra il 1999 e 2001 c'è una schiera di talenti, in quasi tutti i ruoli del campo. Azzurri e azzurrini indicati come futuri campioni e da tempo apprezzati a livello internazionale. Di Sandro Tonali, ...