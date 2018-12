La McLaren Special celebra Ayrton Senna

McLaren - Livrea speciale per l'ultimo GP di Alonso : La McLaren correrà il Gran Premio di Abu Dhabi con una Livrea speciale per celebrare lultimo Gran Premio di Fernando Alonso in Formula 1. Domenica, infatti, sul circuito di Yas Marina calerà il sipario sulla lunga carriera dello spagnolo, lunga 18 anni, durante la quale Fernando ha collezionato qualcosa come 32 vittorie, 22 pole position, 23 giri veloci e 97 piazzamenti a podio e due titoli di campione del mondo.La Livrea. Alla tradizionale ...

