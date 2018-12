La gag tra il sindaco e Striscia | l' installazione di Natale è già cult nel Napoletano

Video - testo e traduzione di Always Remember Us This Way di Lady gaga - una toccante ballad piena di passione : Il successo di "A star is born" è un successo musicale, grazie alla colonna sonora alla quale Stefani Germanotta ha collaborato come parte attiva: Always Remember us This way di Lady Gaga è una ballad toccante, scritta a quattro mani con Hillary Lindsey, Lori McKenna e Natalie Hemby. La voce della popstar è accompagnata dal pianoforte per tutta la prima strofa, in un 4/4 tipicamente pop. Gli accordi eseguiti al piano stanno continuamente sul ...

Cos’è l’Enigma di Lady gaga e come sarà la residency a Las Vegas - tra pop e jazz (video) : L'Enigma di Lady Gaga sta gradualmente prendendo forma, anche se non tutti hanno capito di cosa si tratta. La popstar e attrice, nominata ai Golden Globes per A Star Is Born, ha recentemente condiviso diverse clip per anticipare il suo prossimo progetto, il debutto a Las Vegas con la sua prima residency in carriera. Il primo appuntamento è previsto il 28 dicembre con l'anteprima e poi decine di spettacoli già programmati fino a novembre 2019. ...

Madonna contro Lady gaga - ancora : tra accuse di imitazione e gelosie sarebbe ora di finirla con gli infantilismi : Nel momento di maggior successo di pubblico e critica per la Germanotta, la Ciccone torna all'attacco: Madonna contro Lady Gaga, lo schema si ripete, ancora e con le stesse modalità. La Regina del Pop, in attesa di tornare sul mercato con un nuovo album di inediti a cui sta lavorando in Portogallo, ha pensato bene di tornare a scagliarsi contro la più accreditata delle sue eredi: musicista, cantautrice, performer, attrice e attivista per i ...

Maltempo Emilia-Romagna : piano straordinario da 1 milione per il dragaggio del Porto Canale a Cesenatico : Un piano straordinario che in due anni, tra il 2019 e il 2020, metterà a disposizione 1 milione di euro per il dragaggio del Porto Canale, a Cesenatico. Interventi per 605 mila euro già appaltati o in fase di progettazione e al via nei prossimi mesi su tutta la costa forlivese-cesenate, con il ripascimento complessivo di 150 mila metri cubi di sabbia per prevenire l’erosione della spiaggia. E nuove risorse regionali per circa 300 mila ...

Inter - obiettivo Pogba : affare da 200 milioni di euro tra ingaggio e cartellino : Cominciano a susseguirsi i rumors di mercato sul possibile passaggio di Paul Pogba all'Inter. I nerazzurri nelle prossime sessioni di calciomercato regaleranno sicuramente un rinforzo di grande livello al tecnico, Luciano Spalletti, in mezzo al campo. Il centrocampo, infatti, è il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione. A gennaio si cercherà di fare qualcosa, approfittando di qualche occasione di mercato, ...

Skeleton – Intercontinental Cup : Valentina Margaglio sfiora la top ten a Igls - Cecchini 15° tra gli uomini : Dodicesimo posto e rimpianti a Winterberg per Valentina Margaglio, seconda manche quasi perfetta. Cecchini quindicesimo tra i maschi Un errore nella parte finale della seconda manche impedisce a Valentina Margaglio di tornare a casa con un altro piazzamento nella top ten nell’Intercontinental Cup dopo il nono posto nella prima tappa di Igls. L’azzurra, col terzo tempo di manche fino al penultimo intermedio, chiude soltanto al ...

Un duetto di Lady gaga e Bono degli U2 in palio per beneficenza - come partecipare e incontrare le due star : Un fortunato o una fortunata benefattrice potranno vincere un inedito duetto di Lady Gaga e Bono degli U2. E non sarà semplicemente una canzone composta dalle due superstar americane, ma perfino ispirata dal vincitore del premio, messo in palio dalla fondazione RED di Bono. Un brano originale e dedicato a chi lo ispirerà è ciò che i due artisti hanno voluto regalare alla persona che risulterà fortunata vincitrice di una campagna di raccolta ...

Ciclista urtata in via Mangagnina - auto pirata rintracciata dalla polizia poco dopo : Una signora in bicicletta è stata urtata da un'auto nella mattinata di oggi, 17 novembre, all'incrocio tra via Ravegnana e via Mangagnina. L'auto si è poi allontanata e l'autista non ha prestato ...

Milena Miconi - ménage à trois tutto da ridere : debutto in scena tra vip e gag : Un ménage à trois a colpi di comicità. Risate garantite al teatro degli Audaci dove Milena Miconi ha debuttato, con Mario Antinolfi e Antonio Conte, in una commedia di Clément Michel. Grande ...

Football Leaks - marcia indietro di Kantè sul pagamento dell’ingaggio tramite paradiso fiscale : Nell’estate 2016, quando passò dal Leicester al Chelsea, N’Golo Kantè aveva inizialmente acconsentito a ricevere una parte dell’ingaggio sotto forma di diritti d’immagine attraverso il noto paradiso fiscale dell’Isola di Jersey, salvo poi fare marcia indietro. È quanto rivelato da “Mediapart” sulla base dei documenti di “Football Leaks”. A Kantè fu proposto di ricevere il 20% ...

Francia - mamma partorisce e nasconde la figlia nel bagagliaio : accusata di maltrattamenti : Una donna ha nascosto la figlia nel bagagliaio della sua auto perché non voleva che venisse scoperta la sua relazione extraconiugale. E' successo in Francia, dove Rosa Maria Da Cruz, una donna di cinquant'anni, ha nascosto la gravidanza per poi crescere la bambina per due anni all'oscuro di tutti, famiglia compresa. Ora su di lei pende una accusa di maltrattamenti su minore, nell'attesa di essere processata. La bambina invece potrebbe restare ...

Lady gaga e Bradley Cooper agli Oscar 2018 con un duetto a sorpresa in Shallow - pronti a stravincere su tutti : Sul successo di Lady Gaga e Bradley Cooper agli Oscar 2018 c'è poco da scommettere: il loro remake del classico hollywoodiano A Star Is Born è stato - ed è ancora - uno dei grandi titoli al botteghino di quest'ultimo anno e si prepara a fare incetta di statuette tra sceneggiatura, regia e soprattutto colonna sonora. Osannato dalla critica e amato dal pubblico, il film otterrà certamente delle nomination importanti e addirittura potrebbe ...

Tra StarCrash e Cyborg - la settimana del gagarin : ... il sito di cinema da combattimento più intrepido dell'universo s'incontrano, una volta al mese, con eminenti uomini di scienza per passare i propri film sci-fi preferiti al vaglio della plausibilità:...

Porno in campo - la squadra ingaggia l’attrice hard “Foxy” per distrarre gli avversari. Ecco la loro reazione : Il Rijnsburgse Boys (terza categoria olandese) ha ingaggiato la spogliarellista e attrice di film Porno Foxy per distrarre la capolista Afc Amsterdam. Al 20′, poco prima di un calcio di punizione, dagli spalti sono piovuti nastri gialli e neri (i colori della squadra padrona di casa). Pochi secondi dopo, è entrata in campo la ragazza vestita con la bandiera delle Api (il soprannome del Rijnsburgse Boys). La tifoseria ha ammesso che ...