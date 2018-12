Juventus | nuove stoccate a Marotta | stavolta è Agnelli a mandare “messaggi” pungenti

sportfair

: RT @GiovaAlbanese: 1/2 #Juventus Il presidente Andrea #Agnelli segna la strada: «Abbiamo avuto il coraggio di rinnovare la prima linea dell… - 1897_Vito : RT @GiovaAlbanese: 1/2 #Juventus Il presidente Andrea #Agnelli segna la strada: «Abbiamo avuto il coraggio di rinnovare la prima linea dell… - mavakaga : RT @GiovaAlbanese: 1/2 #Juventus Il presidente Andrea #Agnelli segna la strada: «Abbiamo avuto il coraggio di rinnovare la prima linea dell… - Moixus1970 : RT @GiovaAlbanese: 1/2 #Juventus Il presidente Andrea #Agnelli segna la strada: «Abbiamo avuto il coraggio di rinnovare la prima linea dell… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Beppeè diventato nerazzurro dopo una lunga militanza allane ha parlato tra le righe alla cena di Natale bianconera Lanon perde occasione pera Beppe, neo dirigente dei rivali dell’Inter. Dapprima ci ha pensato Nedved a punzecchiare l’ex bianconero, adesso alla cena di Natale del club, ci ha pensato il presidente Andreaa dire la sua in maniera molto piccante: “Abbiamo avuto coraggio, in un momento in cui tutto andava bene di rinnovare il management della società. Mi sono ispirato a un concetto che mi ha sempre guidato: cambiare prima di essere costretti a farlo, per saper affrontare le sfide del futuro. Ora abbiamo una linea di management che guida le rispettive aree della società: sport, ricavi e servizi, totalmente rinnovata. Fresca e giovane per età ma non per esperienza all’interno ...