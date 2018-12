calcioweb.eu

: #Juventus, il discorso di #Agnelli tra passato, presente e futuro - CalcioWeb : #Juventus, il discorso di #Agnelli tra passato, presente e futuro - SiamoPartenopei : Longhi: 'Discorso scudetto ancora aperto, la Juventus è superiore a tutte le altre! Ancelotti è superiore a Mourinh… - sovrappeso : @Marco_Evang @M5S_Camera @matteosalvinimi @Piero_Farenti @OfficialASRoma Diciamo che escludendo la Juventus si sare… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Lasta disputando una stagione molto importante, i bianconeri dominano ormai da anni in Italia mentre l’obiettivo è trionfare anche in Champions League. E’ il momento dei bilanci per Andrea, ecco le dichiarazioni in occasione del party natalizio bianconero tenutosi alle OGR di Torino: “Abbiamo avuto coraggio, in un momento in cui tutto andava bene, di rinnovare la prima linea di management della società. Mi sono ispirato a un concetto che mi ha sempre guidato: cambiare prima di essere costretti a farlo, per saper affrontare le sfide del”.“Ora abbiamo una linea di management che guida le rispettive aree della società: sport, ricavi e servizi, totalmente rinnovata. Fresca e giovane per età ma non per esperienza all’interno del club. Una squadra che ci permetterà di affrontare le sfide che ci attendono da qui al 2024, ...