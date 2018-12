Juventus | Dybala | “Puntiamo a vincere tutti i titoli per cui giochiamo”

Pogba torna alla Juventus?/ Foto - Paulo Dybala fa tremare il calciomercato : Paul Pogba torna alla Juventus già a gennaio? Questa è una delle voci di calciomercato più battuta dalle agenzie negli ultimi giorni.

Juventus - Dybala fa il ds : 'contatto' con Pogba : ROMA - Paulo Dybala e Paul Pogba insieme. Non è una notizia di calciomercato che annuncia ufficialmente il cosiddetto 'Pogback', cioè il ritorno del francese a Torino , né un'immagine della stagione ...

Torino-Juventus 0-0 La Diretta Allegri punta su Dybala - Ronaldo e Mandzukic : Sabato sera di gran lusso per il massimo campionato di calcio in questa 16a giornata: allo stadio Grande Torino i padroni di casa affrontano infatti l'imbattibile Juventus capolista della...

Torino-Juventus 0-0 La Diretta Allegri punta su Dybala - Ronaldo e Mandzukic : Sabato sera di gran lusso per il massimo campionato di calcio in questa 16a giornata: allo stadio Grande Torino i padroni di casa affrontano infatti l'imbattibile Juventus capolista della graduatoria. ...

Juventus - Dybala si fa spazio : difficile escluderlo : TORINO - Il sinistro al volo di Paulo Dybala contro lo Young Boys non ha evitato la sconfitta alla Juventus, ma il gesto tecnico dell'attaccante argentino è stato premiato dall'Uefa che ha inserito la ...

Juventus - Dybala nella storia bianconera. Emre Can si candida per una maglia nel derby : Il gol della Joya contro lo Young Boys è il numero 5000 della storia della Juve. L'altra buona notizia di serata arriva dal recupero di Emre Can: il tedesco potrebbe essere titolare contro il Torino

Young Boys-Juventus 2-1 : Dybala non basta ma Allegri chiude primo : La Juventus perde contro lo Young Boys , 1-2, ma centra il primo posto nel girone di Champions. In gol Hoarau per due volte e Dybala. LEGGI LA CRONACA

Young Boys-Juventus LIVE - annullato gol a Dybala [VIDEO] : 1/32 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Young Boys-Juventus 2-1 La Diretta Dybala accorcia le distanze : La Juventus, dopo la vittoria di misura sul Valencia di 15 giorni fa, celebra il passaggio agli ottavi di finale di Champions League chiudendo la fase a gironi sul campo dello Young Boys; Cristiano...

Young Boys-Juventus LIVE - accorcia Dybala [VIDEO] : 82′ – Contatto dubbio in area giallonera: protesta Ronaldo. Il rigore poteva starci. 80′ – Dybala! Subentrato a De Sciglio, l’argentino accorcia con un gran gol dal limite su sponda di Ronaldo. GOOOOOOOL! Dybala #YBJuve 2-1 pic.twitter.com/KGsLRFA5WH — JuPorn (@jup1897) 12 dicembre 2018 68′ – HOARAU! Contropiede dei padroni di casa e l’ex Psg dal limite si accentra e calcia col sinistro ...

Young Boys-Juventus LIVE : fuori Dybala e Chiellini : Young Boys-Juventus LIVE – Serata decisiva in quel di Berna dove la Juventus è alla ricerca dei punti necessari alla conquista del primo posto del gruppo di appartenenza. Per ottenere la vittoria Massimiliano Allegri si affiderà ad un 4-4-2, proprio come quello dei padroni di casa, in cui non troverà posto Dybala: in attacco, infatti, giocherà il tandem Ronaldo-Manduzkic. In più non ci sarà nessun trequartista con le fasce a ...

Inter - Marotta pronto a chiamare la Juventus per Dybala (RUMORS) : Mancano poche ora all'annuncio ufficiale ma ormai ci siamo: Giuseppe Marotta sarà il prossimo direttore generale dell'Inter dopo aver ufficializzato il suo addio alla Juventus poco più di un mese fa. L'ex dirigente bianconero è volato anche in Cina, a Nanchino, dove ha conosciuto i vertici di Suning e in particolar modo il patron, Jindong Zhang. Un incontro proficuo in cui le parti hanno parlato di come rinforzare la rosa a disposizione del ...

Juventus Christmas Dinner – Dybala al fianco di Oriana Sabatini - la fidanzata lo spia e posta tutto sui social nel pre-serata [VIDEO] : Paulo Dybala si accompagna ad Oriana Sabatini in occasione della Juventus Christmas Dinner 2018, la fidanzata dell’argentino lo spia mentre l’attaccante si prepara per la serata Se l’anno scorso Dybala alla Juventus Christmas Dinner fece la sua apparizione con l’allora fidanzata Antonella Cavalieri, quest’anno alla cena natalizia della sua squadra Paulo si presenta con la sua nuova fiamma. La meravigliosa ...

Juventus-Inter LIVE : Dybala spreca [VIDEO] : 58′ – Intanto primo cambio per i nerazzurri: esce Politano ed entra Borja Valero. 57′ – Terzo giallo in pochi minuti: stavolta tocca a Brozovic. 55′ – Ammonito Perisic dopo un fallo su Dybala. 54′ – Ammonito anche Bentancur, responsabile di un fallo su Gagliardini. 53′ – Lenta l’Inter in uscita dall’area: Miranda tiene palla, Handanovic non la allontana così la Juve ...