Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Champions League – Juventus - l’Atletico Madrid perde i pezzi : Bayern Monaco pronto a pagare la clausola di Hernandez : La Juventus può abbozzare un sorriso in vista della sfida di Champions Legue contro l’Atletico Madrid: i Colchoneros rischiano di perdere il difensore Lucas Hernandez, finito nel mirino del Bayern Monaco L’urna di Nyon non è stata di certo benevola con la Juventus: i bianconeri, nonostante abbiano passato il proprio girone come prima squadra in classifica, hanno beccato l’Atletico Madrid, l’avversaria che è ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Champions : agli ottavi sarà Juventus-Atletico Madrid e Roma-Porto : La Juventus giocherà gli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, mentre alla Roma toccherà il Porto.

Juventus-Atletico Madrid : precedenti scoraggianti per i bianconeri in Champions League : L’urna di Nyon non è stata clemente con la Juventus. Agli ottavi di finale della Champions League affronterà l’Atlético Madrid. Guardando le squadre presenti nel sorteggio, solamente il Liverpool finalista della passata edizione poteva rappresentare un ostacolo peggiore. I Colchoneros non saranno avversari facili da affrontare per i bianconeri, ma con un Cristiano Ronaldo in più si potrà fare la differenza. Quando si gioca questo atteso doppio ...

Juventus - lo stemma sbagliato fa felici i tifosi dell'Atletico Madrid : Piccola gaffe social per la Juventus che, nel twittare l'esito del sorteggio di Champions League, ha postato un'immagine con il vecchio stemma dell' Atletico Madrid , cambiato tra le polemiche l'anno ...

Champions League - gaffe social per la Juventus : l’annuncio è sbagliato e i tifosi dell’Atletico Madrid… ringraziano! [FOTO] : Dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League la Juventus pubblica l’esito dell’annuncio sui social ma sbaglia il logo dell’Atletico Madrid: i tifosi dei Colchoneros li ringraziano Quest’oggi a Nyon si sono svolti i consueti sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. Grande attesa per la Juventus, l’unica delle due italiane in prima fascia, che ha beccato un’avversaria non di certo ...

Villaverde : 'Juventus con Ronaldo? Anche l'Atletico ha le sue chance' : TORINO - 'Siamo felici di essere tra le 16 più forti d'Europa ancora una volta, è molto importante per il club. Sapevamo che le squadre teste di serie erano molto forti, ma se vuoi arrivare alla ...

Atletico Madrid-Juventus e Roma-Porto - il focus sulle rivali di Champions : Atletico MADRID JUVENTUS E ROMA PORTO: URNA Champions– Poteva andare peggio, decisamente, alla Roma. Poteva andare meglio invece alla Juventus. Il paradosso dei sorteggi delle italiane in Champions è stato questo: i giallorossi, qualificati come secondi nel proprio girone, hanno avuto un accoppiamento migliore rispetto alla Juventus, passata come testa di serie. L’Atletico Madrid di […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus e ...