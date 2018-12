Juventus | Adidas prolunga al rialzo | 408 milioni fino al 2027

Juventus - prolungato il contratto con Adidas fino al 2027 : 408 milioni nelle casse bianconere : TORINO - La Juventus ha modificato e prolungato il contratto con l' Adidas fino al 2027. Il nuovo accordo, che durerà otto anni, porterà nelle casse del club bianconero 408 milioni. Ecco il comunicato ...

Juventus rinnova con Adidas : 51 milioni a stagione fino al 2027 : Juventus Football Club S.p.A. e Adidas Italy S.p.A. hanno modificato il contratto di partnership tecnica e ne hanno prolungato la scadenza fino al 30 giugno 2027. L’attuale accordo, in scadenza al 30 giugno 2021, riguardava sei stagioni sportive a partire dalla stagione 2015-2016. Il nuovo accordo durerà otto anni a partire dalla stagione sportiva 2019-2020 […] L'articolo Juventus rinnova con Adidas: 51 milioni a stagione fino al 2027 è ...

Fifa 19 & Adidas : disponibili le 4° maglie speciali di Juventus - Real Madrid - Bayern Monaco e Manchester United : EA Sports ha annunciato la disponibilità, a partire da oggi, delle 4° divise speciali, targate Adidas, di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United Ecco il trailer di annuncio delle 4 magliette in edizione limitata (da quest’anno acquistabili anche nei negozi!!) Come posso ottenere la 4° maglia di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester […] L'articolo Fifa 19 & Adidas: disponibili le 4° maglie speciali di ...

Fifa 19 & Adidas : disponibili le 4° maglie speciali di Juventus - Real Madrid - Bayern Monaco e Manchester United : EA Sports ha annunciato la disponibilità, a partire da oggi, delle 4° divise speciali, targate Adidas, di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United Ecco il trailer di annuncio delle 4 magliette in edizione limitata (da quest’anno acquistabili anche nei negozi!!) Come posso ottenere la 4° maglia di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester […] L'articolo Fifa 19 & Adidas: disponibili le 4° maglie speciali di ...

La Juventus spegne la prima candelina dell’adidas store di Milano : Un compleanno da festeggiare con alcuni cari. Per adidas sono stati quattromila. Lo store di Milano del brand a tre strisce compie un anno e per l’occasione si è vestito di bianco nero, i colori del club torinese con cui ha un forte legame di partnership e valori. Il risultato è stato quello di una grande festa che ha coinvolto tifosi e appassionati che si sono dati appuntamento in Corso Vittorio Emanuele II per vedere da vicino i ...

Juventus - 4mila tifosi all’evento “Here to Create” di Adidas a Milano : Grande successo per l’evento con 4.000 persone presenti che si è svolto a Milano per festeggiare il primo anno dall’apertura dello store. L'articolo Juventus, 4mila tifosi all’evento “Here to Create” di Adidas a Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Da Dybala a Douglas : scherzi e risate per la Juventus all'Adidas Store : TORINO - Bagno di folla ed entusiasmo alle stelle per la Juventus , protagonista di un evento all' Adidas Store di Milano . Accolti da tantissimi tifosi, oltre al tecnico Massimiliano Allegri sono ...

La Juventus alla festa dell'Adidas Store in corso Vittorio Emanuele : centro blindato : ... il 30 ottobre adidas porta il team bianconero a Milano, la città dei creator, un luogo dove il talento e l'estro prendono vita per sprigionarsi nelle diverse espressioni dello sport. Lo Store, ...