Juve-Roma | Di Francesco | De Rossi e Dzeko? C' è ottimismo E punge Spalletti

Diretta Juventus-Roma in tv e in streaming online visibile sabato su Dazn : Juventus-Roma, una delle partite più attese del campionato, un grande classico della Serie A che quasi sempre regala emozioni e colpi di scena inaspettati. Le due compagini si affronteranno a Torino, sabato sera, con una situazione di classifica quasi insolita per quelli che sono stati i risultati del recente passato. Da un lato la Juve, in testa con 46 punti e con la consapevolezza che per la conquista del titolo quest’anno ci sono davvero ...

Juve - Allegri : "CR7 c'è. Roma - classifica bugiarda. Scudetto a 87-88 punti" : Massimiliano Allegri ne trova una sempre nuova per cercare di tenere aperto il campionato. Così la classifica con cui inizia il trittico di partite natalizie 'è una classifica falsa. Quella vera la ...

Juventus-Roma : la conferenza di Di Francesco in diretta : Il successo contro il Genoa ha fatto ripartire la marcia della Roma in campionato, ma al momento i giallorossi sono fuori dalla zona che conta per l'Europa. Prima di Natale arriva l'anticipo in casa ...

Juve - Allegri : 'Di Francesco non si discute. Non sottovalutiamo la Roma : Ronaldo gioca' : 'Tutti si aspettavano una Roma con un'altra classifica, ma guai a sottovalutarla'. Max Allegri lancia Ronaldo, 'Domani gioca, poi ne salterà una tra Atalanta e Samp', e aspetta fine anno per fare il ...

La marcia della Juventus non si interrompe : bianconeri favoriti con la Roma a 1 - 45. Ronaldo a segno in tutti gli ultimi tre incroci con i giallorossi - a 5 - 50 la sua doppietta : Juventus-Roma è una delle gare più attese del campionato, da sempre ricca di emozioni e spettacolo. Quest’anno i bianconeri sembrano non avere rivali: straordinaria la marcia degli uomini di Allegri che, finora, hanno vinto 15 gare su 16, pareggiandone una. La Roma, al contrario, ha avuto un avvio di stagione difficile, ha vinto soltanto una delle ultime sette trasferte di Serie A e, sotto la Mole, non vince addirittura dal 2010. Con ...

Juventus - Allegri : 'Roma tecnicamente valida - Ronaldo gioca' : ROMA - In caso di successo la Juventus doppierebbe la Roma in classifica: 49 punti contro 24 dopo 17 giornate. Sulla carta in questo momento c'è un abisso tra bianconeri e giallorossi ma Massimiliano ...

Juve - Allegri : "Contro la Roma Ronaldo gioca" : Ronaldo gioca. E' sempre Juve-Roma . Loro sono una squadra tecnicamente molto valida, poi noi non possiamo sottovalutare nessuna partita, anche perché la classifica è una classifica falsa. Quella vera ...

Juventus-Roma - conferenza stampa Allegri : “Ronaldo parte titolare” : conferenza stampa Allegri – La Juventus si prepara alla partita contro la Roma, match fondamentale che potrebbe sancire, ancor di più, il dominio dei bianconeri nel campionato italiano. Tre punti sarebbero fondamentali e significherebbero dare continuo ad una striscia di vittorie interrotta solamente dal Genoa, che è riuscito a strappare un pareggio all’Allianz Stadium. Dopo […] L'articolo Juventus-Roma, conferenza stampa ...

Juventus-Roma - Allegri svela : “ecco quando riposerà Cristiano Ronaldo e chi giocherà domani” : Cristiano Ronaldo osserverà un turno di riposo durante le feste natalizie, il tecnico della Juventus Allegri ne ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha parlato quest’oggi in conferenza stampa in vista della gara che la sua Juventus affronterà domani sera contro la Roma. L’annuncio più importante da parte del tecnico bianconero, è relativo alla presenza di Cristiano Ronaldo, il quale sarà presente al centro ...

Juventus Roma - i precedenti : un anno dopo tutto è cambiato : Le due squadre si ritrovano, adesso, a praticamente un anno di distanza da quella sfida, ma il mondo sembra completamente cambiato. La Juve continua a dominare, come e anche più di prima: avere ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus affronta il Verona - Milan e Fiorentina in trasferta contro il Chievo e la Roma. Programma e orari dell’undicesima giornata : Siamo al giro di boa del campionato di Calcio femminile di Serie A. Domani va in scena l’ultima giornata del girone d’andata, poi si tornerà in campo il 5 gennaio per iniziare il ritorno e lanciare la lunga volata che porterà le calciatrici a giocarsi il titolo fino all’ultimo turno del 20 aprile. La Juventus di Rita Guarino, che ha ritrovato la vetta della graduatoria, conclude la prima parte di questa stagione tra le mura ...

Juventus-Roma - conferenza stampa Allegri : live dalle ore 12.00 : conferenza stampa Allegri – La Juventus si prepara alla partita contro la Roma, match fondamentale che potrebbe sancire, ancor di più, il dominio dei bianconeri nel campionato italiano. Tre punti sarebbero fondamentali e significherebbero dare continuo ad una striscia di vittorie interrotta solamente dal Genoa, che è riuscito a strappare un pareggio all’Allianz Stadium. Dopo […] L'articolo Juventus-Roma, conferenza stampa ...