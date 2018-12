Judo | i ranking olimpici aggiornati verso i Giochi di Tokyo 2020 La situazione degli

oasport

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Archiviata ufficialmente la stagione 2018 diè arrivato il momento di analizzare idi ciascuna categoria per capire le possibilità di qualificazione aazzurri. Le graduatorie in questione saranno determinanti per l’assegnazione dei pass, infatti i primi 18 atleti deldi ciascuna categoria potranno volare in Giappone con il limite di un solo partecipante per ogni Nazione. In seguito a questo primo blocco di qualificati, verranno assegnati ulteriori 100 pass su base continentale, utilizzando sempre ilcome graduatoria di merito (clicca qui per i criteri di qualificazione nel dettaglio).Uomini -60 kg: Andrea Carlino è l’unico azzurro nei primi 100 al Mondo in questa categoria, al momento occupa la 46^ piazza con tre soli risultati a referto perciò ha la possibilità di incamerare punti molto importanti ...