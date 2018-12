James Mattis | il capo del Pentagono lascia dopo il ritiro dalla Siria E Trump fa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Anche “Cane pazzo”l’amministrazionel’annuncio deldelle truppe Usaha annunciato le dimissioni da segretario alla Difesa. “Il presidente ha il diritto di avere un segretario della Difesa le cui vedute siano meglio allineate con le sue”, ha scritto nella lettera consegnata alla Casa Bianca. Formalmente “mad dog”, come è chiamato negli ambienti militari, lascerà l’incarico entro fine febbraio. Ma non è l’unica svolta: oltre ai 2mila soldati che torneranno a casa, il presidente ha deciso di ritirare metà delle truppe di stanza in Afghanistan: 7mila uomini, fanno sapere fonti della Difesa riportate dai media statunitensi, inizieranno a rientrare “nelle prossime settimane”, ma per completare l’operazione potrebbero volerci mesi.“Credo ...