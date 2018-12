Italia - si deteriora il sentiment di consumatori e imprese : consumatori più pessimisti sull'economia Il peggioramento rilevato fra le famiglie, il terzo consecutivo, risente soprattutto delle valutazioni sulla situazione economica del Paese che viene ...

Nel 2018 le banche Italiane si libereranno di 70 miliardi di crediti deteriorati e inadempienze probabili : Nel 2018 le banche italiane si libereranno di 70 miliardi di crediti deteriorati e inadempienze probabili

Crediti deteriorati - studio PwC conferma passi avanti banche Italiane : Il 2018 si caratterizzerà per l'essere l'anno della "maxi pulizia" dei bilanci delle banche , che si apprestano a ridurre le esposizioni deteriorate che hanno in pancia per un valore 70 miliardi di ...

Credito : BankItalia - aumentano prestiti in Sicilia - in calo tasso deterioramento (2) : (AdnKronos) - "Dal lato dell’offerta, le condizioni di finanziamento praticate dalle banche nei confronti delle imprese e delle famiglie sono rimaste sostanzialmente stabili - si legge nel rapporto Bankitalia -. Per il settore produttivo, gli spread applicati alle imprese giudicate più rischiose son