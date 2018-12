Isola dei Famosi 2019 | cast | concorrenti e tutte le anticipazioni

Francesco Monte inviato de L’Isola dei Famosi? La verità : Francesco Monte non sarà l’inviato dell’Isola dei Famosi 2019 Francesco Monte sarà l’inviato della prossima edizione de L’Isola dei Famosi? E’ stata questa l’indiscrezione circolata in questi ultimi giorni sul web. E dopo tanto parlare ecco arrivare la secca smentita. Difatti poco fa il giornalista Gabriele Parpiglia, alla domanda posta da un fan su instagram sul fatto se sia vero o meno che Francesco Monte ...

Isola dei Famosi - svelati i nomi degli aspiranti naufraghi : L’Isola dei Famosi sta per tornare e a condurlo ci sarà, ancora una volta Alessia Marcuzzi. In queste ore sono stati svelati i nomi degli aspiranti naufraghi del reality in attesa della partenza ufficiale dello show. Sulla piattaforma Mediaset Play è iniziata la seconda edizione di Saranno Isolani, il prequel della trasmissione di Canale Cinque. A raccontare le avventure dei protagonisti sarà l’ex naufrago e gieffino Filippo ...

Gianfranco Vissani all'Isola dei famosi 2019 (Anteprima Blogo) : Prosegue senza soste la preparazione della nuova edizione dell'isola dei famosi, in partenza su Canale5 giovedì 24 gennaio 2019 e poi saltellando qua e la nel palinsesto dell'ammiraglia Mediaset. Tanti, davvero tanti i nomi dei papabili concorrenti in gara nella prossima edizione del fortunato reality show. Qui oggi su TvBlog ci vogliamo concentrare su di un nome e lo vogliamo lanciare come quasi certo concorrente dell'Isola 2019. Si ...

Concorrenti Isola dei Famosi 2019 : Nicoletta Larini e Dennis Fantina nel cast? : Nicoletta Larini e Dennis Fantina Concorrenti de L’Isola dei Famosi 2019? Dennis Fantina e Nicoletta Larini naufraghi della prossima edizione dell’Isola dei Famosi? Ovviamente non è dato ancora saperlo, ma Dandolo su Oggi e il blog IlVicolodelleNews.it hanno rivelato che i due pare siano in lizza per entrare nel cast del programma. Per i pochi che non lo sapessero, Dennis Fantina è stato il primo vincitore di Amici, mentre Nicoletta ...

L'Isola dei Famosi 2019 - indiscrezioni sul cast completo : Ci avviciniamo a grandi passi verso la nuova stagione di reality show, non appena smaltita la sbornia delle feste natalizie ci attendono le avventure dei naufraghi che animeranno la quattordicesima edizione delL'Isola dei Famosi al via giovedì 24 gennaio su canale5.Tempo di accordi e ipotesi su quali VIP potranno approdare sulle spiagge assolate (e non) dell'Honduras, già nei giorni scorsi anche su GossipBlog abbiamo avuto modo di sondare ...

