Inter | Icardi | ennesima provocazione social di Wanda Nara

ICARDI - WANDA NARA 'L'Inter VOLEVA DARLO ALLA JUVENTUS'/ Marotta : 'Un po' di silenzio farebbe bene a volte' : ICARDI, WANDA NARA: 'L'INTER VOLEVA DARLO ALLA Juventus: doveva fare coppia con Cristiano Ronaldo'. Secondo la moglie-manager 'è Mauro che ha rifiutato'.

Inter - palloncini bianconeri e tag per Georgina : Wanda Icardi provoca ancora : Settimana davvero rovente per l' Inter e Wanda Nara per quanto riguarda la quaestione del rinnovo di Mauro Icardi e la moglie dell'argentino non ha fatto nulla per gettare acqua sul fuoco, anzi. Dopo ...

Juventus-Icardi - il nuovo indizio di Wanda Nara : tifosi dell’Inter furiosi [FOTO] : Icardi sta disputando una stagione ottima con la maglia dell’Inter ma alcune situazioni fuori dal campo rischiano di incrinare i rapporti con la dirigenza e con la tifoseria. In particolar modo caos dopo le dichiarazioni di Wanda Nara a Tiki Taka, la moglie dell’attaccante ha svelato la volontà dell’Inter di cedere Icardi alla Juventus, solo il no del calciatore a lasciare i nerazzurri ha bloccato tutto. Adesso si è ...

Calciomercato Inter - Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno Modric : Calciomercato Inter – In questi giorni in casa Inter non si fa che parlare del rinnovo di Mauro Icardi. Ma Beppe Marotta non sta pensando solamente al nuovo contratto dell’attaccante e capitano dell’Inter, ma anche di un nuovo acquisto, vale a dire di un “vecchio” nome mai passato di moda: Luka Modric. Il centrocampista croato […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno ...

Juve-Inter - il derby continua anche a Natale : la letterina di ‘Icardi 9’ e quel desiderio sui bianconeri : A Roma un curioso bigliettino attaccato all’albero della Stazione Termini: il desiderio di ‘Icardi 9’ diventa virale A Natale, solitamente, si è tutti più buoni. Tanti i desideri che si esprimono nel clima magico delle festività natalizie e tanti altri i sogni che si chiedono di realizzare a Babbo Natale. In giro per il mondo infiniti sono gli alberi di Natale addobbati e, nelle città più importanti, sono anche ...

Inter - continua la trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi : In casa Inter continua a tener banco il caso Mauro Icardi. La volontà della società nerazzurra sarebbe quella di premiare il centravanti argentino per le prestazioni fornite negli ultimi mesi ma le parole della moglie e agente, Wanda Nara, non hanno facilitato la cosa. C'è ancora distanza tra domanda ed offerta ma alla fine la sensazione è che si andrà verso la fumata bianca visto che Maurito ha sempre dimostrato il proprio attaccamento a questi ...

Rinnovo Icardi - Inter ostaggio del suo capitano : Maurito impari da Ronaldo : Non a caso, appena ha capito che il mondo del calcio stava cambiando per l'ingresso dei procuratori, Boniperti ha lasciato. Ma forse nemmeno lui immaginava che si arrivasse a questi punti, in cui le ...

Inter - Marotta avvisa Wanda Nara : “Per il rinnovo di Icardi serve riservatezza” : Inter Marotta – Giuseppe Marotta, nuovo direttore sportivo dell’Inter al fianco di Piero Ausilio, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della cena di Natale dei neroazzurri. leggi anche —> Spalletti e l’importanza del settore giovanile L’argomento principale, ovviamente, è quello del rinnovo di Mauro Icardi. Il bomber e capitano dell’Inter sta per rinnovare con i neroazzurri, […] L'articolo ...

Inter - svelate le cifre della pazza offerta della Juventus per Icardi della scorsa estate! : L’idea di portare Icardi alla Juventus c’era eccome, i bianconeri hanno presentato un’offerta super all’Inter nella scorsa estate Il calciomercato sta per entrare nel vivo, nel frattempo si fa un gran parlare di una trattativa che appartiene al passato, quella che nella scorsa estate avrebbe potuto portare Icardi alla Juventus. La moglie ed agente di Maurito, Wanda Nara, ha raccontato della proposta dei bianconeri ...

Inter-Icardi - una firma non basta : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Inter, giocatori "in tiro" alla festa di Natale Ausilio risponde a Wanda Wanda, Icardi e la Juve

Dalle frecciatine al rinnovo di Icardi : Marotta studia il mercato dell’Inter - sacrifica un big e sogna Modric! : Dopo il botta e risposta con Wanda Nara, Marotta lavora al rinnovo di Mauro Icardi: il nuovo ad dell’Inter studia le mosse per il prossimo mercato “Di contratti da rivedere in una società ce ne sono tanti: di solito si fa a gennaio e anche nell’Inter sarà così”, con queste parole Beppe Marotta ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche legate al botta e risposta dei giorni scorsi con Wanda Nara in merito al rinnovo di ...

Inter - Marotta va al mercato : rinnovo Icardi e la porta Modric : Tre partite per chiudere l'anno, 270 minuti e spiccioli prima di sedersi, discutere, firmare. In campo l'Inter punta Chievo, Napoli ed Empoli per rafforzare il terzo posto e ridurre la distanza dal ...

Inter - Zanetti : "Icardi è felice con noi. Cambiasso deve allenare" : Altra acqua sul fuoco Icardi in casa Inter. Questa volta è toccato al vicepresidente Javier Zanetti : "Wanda? Ognuno deve rispettare il proprio ruolo. La cosa più importante è che Mauro sia felice qui ...

Zanetti : Mourinho un grande - Icardi è felice all'Inter : ROMA - 'Mourinho restera' sempre un grandissimo allenatore. Sia a Madrid che a Manchester e' andato bene perche' ha vinto qualche trofeo, poi e' andato in difficolta' nella gestione del gruppo. Tutti ...