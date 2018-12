In mostra le processioni del fotoreporter Mario Laporta

ilnapolista

(Di venerdì 21 dicembre 2018) In Largo Corpo di Napoli Si inaugura domenica 23 dicembre alle ore 11, presso Museum Shop&Bar in Largo Corpo di Napoli 3 sotto la statua del Nilo l’installazione fotografica:MesseinScena., fotografo napoletano conosciuto per la sua intensa e lunga attività fotogiornalistica.L’installazione consiste in sei fotografie stampate in vari formati, 60cm x 60cm, 50cm x 50cm e 90cm x 40cm, sospese su di un palco teatrale con un sipario rosso che funge da sfondo alle foto che sono rigorosamente riprese nelle strade classiche delledel centro storico napoletano.Via Duomo, via Forcella e San Biagio dei Librai scenari naturali dellededicate a San Gennaro con la partecipazione dei Santi che lo accompagnano durante la processione del primo sabato di maggio insieme a foto dell’interpretazione del fotografo durante la ...