Il vostro cane ha allergie alimentari? Ecco cosa fare

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Ebbene sì, anche Fido può averee intolleranze, fortunatamente ci sono dei rimedi per curare questi disturbi e delle accortezze da avere per prevenirle.Ci sono delle razze più predisposte di altre. Fra quelle più soggette a intolleranze eci sono Pastore Tedesco, Dalmata, Labrador, Golden Retriever, Boxer, Cocker Spaniel, Setter Irlandese. Questi disturbi possono interessare sia gli esemplari maschi sia gli esemplari femmine, sterilizzati e non sterilizzati, cuccioli e adulti. Se si manifesta nei cuccioli l’intolleranza potrebbe provocare un rallentamento nella crescita. Esiste peraltro una certa ereditarietà di questo tipo di problematiche. Oltre a ciò, è utile sapere che i cibi di scarsa qualità e dunque poco digeribili e spesso ricchi di additivi e coloranti artificiali, possono essere un fattore che aumenta il rischio che questi disturbi si ...