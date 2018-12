Il Segreto | spoiler | Fernando contro Severo | Julieta torna a vivere alla Casona

Spoiler Il Segreto : la scomparsa di Esperanza e Beltran - Julieta non vuole sposare Saul : Lo sceneggiato iberico “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra è sempre più coinvolgente. Negli episodi che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima, Maria Castaneda sarà sempre più preoccupata perché Mauricio dopo aver condotto delle ricerche su ordine di Francisca Montenegro non riuscirà a trovare Esperanza e Beltran. Julieta Uriarte invece dimostrerà di non essere intenzionata a ...

Spoiler Il Segreto - puntate dal 24 al 28 dicembre : Elsa tenta la fuga dalla torre : Ecco le principali vicende che potremo seguire guardando la fiction Il Segreto, nel periodo che va dal 24 al 28 dicembre. La fine dell'anno si avvicina, ma la soap prosegue ad appassionare i fan. Le storie di Puente Viejo hanno definitivamente conquistato i favori del pubblico italiano. Nozze in vista tra Severo e Irene Fernando Mesia rassicura un preoccupatissimo Raimundo, spiegando che stavolta non si metterà di traverso per fare saltare il ...

Spoiler Il Segreto : Antolina tenta di togliersi la vita per amore : La soap opera spagnola “Il Segreto” riesce sempre a catturare l’attenzione dei telespettatori ma, soprattutto, a portare una ventata d’aria fresca nelle trame è il continuo ingresso di nuovi personaggi. Negli episodi italiani attuali infatti sono entrati in scena Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed Antolina (Maria Lima) a seguito di una tragedia. Tutto ha avuto inizio quando l’amico di Matias si è trasferito a Puente Viejo con la convinzione ...

Spoiler - Il Segreto : a Puente Viejo arriva Armando - il sosia di don Berengario : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Don Berengario, interpretato dall'attore spagnolo Miguel Uribe. Il parroco di Puente Viejo, infatti, sarà coinvolto in uno scambio di persona, quando Magdalena (Milagros Moron) crederà che sia suo marito. Armando, nel frattempo, giungerà a Puente ...

Spoiler Il Segreto 22 dicembre : Julieta torna alla Casona : Continuano su Mediaset le vicende de Il Segreto di Puente Viejo, che tanta simpatia ha riscosso tra il pubblico italiano e non solo. Vediamo di seguito che cosa ci dobbiamo aspettare. Il crollo improvviso di parte del tetto della casa di Isaac provoca grande sbalordimento ma in fin dei conti non si contano feriti o peggio morti. Anticipazioni 22 dicembre: Don Berengario offre l'alloggio in parrocchia Don Berengario da parte sua mostra ancora il ...

Spoiler Il Segreto : la festa di Severo interrotta dall'arrivo di Fernando : Lunedì 24 dicembre comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 28 dicembre svelano che il capomastro Mauricio vuole convincere Fernando a non sabotare le nozze tra Severo e Irene. Il rivale di Francisca Montenegro decide di rassicurare il Santacruz che non ...

Spoiler Il Segreto : Fernando salva Alfonso ed Emilia prima che vengono uccisi : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nel 2019 sulle reti italiane, si soffermano su Fernando Mesia, interpretato dall'attore Carlos Serrano. Il figlio di Olmo Mesia, infatti, si renderà protagonista di un gesto di grande altruismo quando organizzerà un piano con la complicità di Maria e Mauricio per liberare Alfonso ed Emilia, finiti nelle mani dei rapitori dopo la loro rocambolesca fuga a Parigi. Il Segreto: la fuga di ...

Spoiler - Il Segreto : Fernando scopre che Maria è viva - poi stringe un patto con Saul : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nel 2019 su Canale 5, si soffermano su Fernando Mesia, interpretato dall'attore Carlos Serrano. Il figlio del defunto Olmo, infatti, troverà una lettera di Maria Castaneda mentre scoprirà che Saul Ortega non è morto. Il Segreto, anticipazioni: il Mesia trova una lettera di Maria Fernando Mesia sarà indubbiamente il protagonista delle nuove puntate de Il Segreto dopo aver preso il posto ...

Il Segreto - spoiler puntate dal 24 al 28 dicembre : Prudencio prova a baciare Julieta : Lunedì 24 dicembre comincia una nuova settimana con 'Il Segreto' che pone attenzione intorno all'ingenuità di Julieta pronta ad accettare la richiesta di Prudencio pur di trovare Saul. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 28 dicembre fanno notare che la nipote di Consuelo ha deciso di accettare la richiesta di Prudencio di tornare a vivere alla villa, per rafforzare le forze e riuscire a trovare l'assassino di Saul. L'Uriarte ...

Spoiler Il Segreto : Prudencio chiede alla moglie di non andare al matrimonio di Severo : Continuano a sorprendere milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, Il Segreto in onda dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno dal 24 al 28 dicembre svelano che Prudencio e Julieta rimangono al centro della trama, impegnati nella ricerca di Saul, scomparso improvvisamente senza che se ne conoscano i motivi. L'Uriarte è stata costretta a ...

Spoiler - Il Segreto : Fernando umilia Julieta - Elsa cade rovinosamente dalla torre : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre, svelano che Julieta Uriarte tornerà a vivere alla Casona insieme a Prudencio e Fernando Mesia. Proprio quest'ultimo deciderà di sabotare le nozze di Severo e Irene. Infine Elsa fuggirà dalla torre, se qualcosa non andasse storto. Fernando prende in giro Julieta, grave incidente per Elsa Mauricio cercherà di convincere Fernando a non sabotare il ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Isaac accusa Elsa di essere colpevole dell’aborto di Antolina : Le avventure dello sceneggiato “Il Segreto”, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continuano a sorprendere. Le anticipazioni degli episodi, che saranno trasmessi sull’emittente televisiva “Antena 3” dal 17 al 21 dicembre 2018, ci dicono che Isaac Guerrero e Antolina saranno affranti per la perdita del loro bambino. Purtroppo, il carpentiere non la prenderà affatto bene: infatti, dopo aver consolato l’ex domestica, affronterà la sua ...

Il Segreto spoiler spagnoli : Francisca ritorna per vendicarsi dei suoi nemici : La popolare telenovela di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta dall'autrice Aurora Guerra non smette mai di appassionare il pubblico con numerosi colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” questa settimana ci saranno tanti cambiamenti nella cittadina di Puente Viejo, ma soprattutto a stupire sarà la ricomparsa di Francisca Montenegro. La dark lady principale dello sceneggiato sin da subito ...

Spoiler Il Segreto : viene organizzata una festa di bentornato ad Adela : Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola 'Il Segreto' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di spettatori curiosi di conoscere il destino dei personaggi principali. Nelle prossime settimane diventa sempre più centrale la tematica legata allo stalker che si diverte a perseguitare Adela. È stato anticipato che la donna sarà vittima di un colpo di pistola conseguente agli spari di Basilio Duràn, un uomo con ...