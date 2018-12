IL SEGRETO | anticipazioni puntata di sabato 22 dicembre 2018

tvsoap

(Di venerdì 21 dicembre 2018)Ildi22Il tetto della casa di Isaac è crollato con grande spavento di tutti, ma senza feriti. Don Berengario decide di offrire ospitalità nella casa parrocchiale a Isaac e Antolina, mentre Matias si rende disponibile per riparare i danni del crollo. In seguito, Isaac ha incubi notturni che lo tormentano e intanto vediamo Elsa, prigioniera in un luogo sconosciuto, intenta a lottare per sopravvivere.Julieta mette una condizione per il suo ritorno alla villa accanto a Prudencio: la proprietà della casa dove attualmente vive deve essere intestata a nonna Consuelo.La reazione impulsiva ed una risposta di Matias sembrano far insospettire Fernando, forse riguardo a Maria. Irene, assistita dalle sue amiche, organizza i preparativi per le sue nozze.