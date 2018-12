Il Segreto anticipazioni | FULGENCIO vuole torturare FRANCISCA e RAIMUNDO

Anticipazioni - Il Segreto : Antolina tenta il suicidio dopo il rifiuto di Isaac : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto , il capolavoro firmato da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le Anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Antolina , interpretata da Maria Lima. L'ex ancella di Elsa, infatti, tenterà di togliersi la vita dopo aver capito che Isaac non ha nessuna intenzione di sposarla. Il Segreto : Antolina è incinta di Isaac Isaac e Antolina sono i nuovi protagonisti delle vicende ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 21 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 21 dicembre 2018 : Matias si accorge che Raimundo è triste e demotivato… Dopo aver visto il nonno affranto, Matias pensa che la colpa sia di Fernando, quindi va alla villa per parlare con lui… Julieta fa capire a Prudencio che tornerà alla villa ad una sola condizione…

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 20 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 20 dicembre 2018 : Irene accusa Severo di essere codardo e lui a quel punto prende una decisione. Nel frattempo Marcela e Matias decidono di assumere Consuelo, mentre i sintomi della malattia tormentano sempre di più Fernando… Le indagini della Guardia Civile chiariscono che Jesus giungeva da Palencia. Intanto Antolina rimprovera Isaac per essere stato in procinto di confessare a Don Anselmo

Anticipazioni Il Segreto : Julieta crede che Fernando abbia ucciso Saul : Continua il grande successo della fiction televisiva intitolata Il Segreto : eccovi di seguito le Anticipazioni per i giorni 19 e 20 dicembre 2018. Sempre vivo l'interesse del pubblico italiano per le roboanti e imprevedibili vicende di Julieta , Fernando Mesia e tanti altri. Puntata de Il Segreto di mercoledì 19 dicembre Nel corso di questo capitolo della soap, che tanti consensi ha avuto e continua ad avere nel nostro paese, vedremo Julieta ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta si concede a Prudencio per scoprire i suoi inganni : Le Anticipazioni della soap Il Segreto che ci giungono dalla Spagna, ci rivelano che nei prossimi episodi che vedremo in onda su canale 5, assisteremo ad una svolta per quanto riguarda il rapporto tra Julieta e Prudencio. La Uriarte infatti, si concederà al marito, ma non sarà spinta dal sentimento ma dalla volontà di smascherare Prudencio, ritenuto responsabile della manomissione dei conti della Montenegro, nonché della scomparsa di Saul. Ma ...